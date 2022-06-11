新冠服Paxlovid復發激增 專家：調整治療方式

有傳聞表示，愈來愈多人在服用過抗新冠藥物Paxlovid後出現病情復發的現象。（電視新聞截圖）

過去數周，有愈來愈多人在完成抗新冠口服藥Paxlovid的五天療程後，出現病情復發（viral rebound）的現象；目前還不清楚這個現象的普遍程度，但醫師指出，與Paxlovid製造商輝瑞 （Pfizer）的臨床實驗結果相比，實際發生的案例似乎更多。

根據輝瑞的臨床實驗報告，大約只有2%服用Paxlovid的患者會出現病情復發的現象。由於目前大部分復發的病例多屬傳聞，還未經過大規模研究分析，因此，現在還不能斷言原因，或提出可能的解決辦法。有兩項針對這個問題進行的小型研究認為，問題應該與抗藥性無關，而是患者需要更長的療程。

鑑於使用Paxlovid的人愈來愈多，聯邦現在每周分配給各州的Paxlovid療程超過40萬份，是4月時的兩倍多。舊金山 紀事報（Chronicle）訪問了灣區三位傳染病學家對Paxlovid的看法，重點如下：

●專家對Paxlovid充滿信心

專家們認為，對因為年齡或健康狀況可能出現重症的高危險群體而言，Paxlovid仍然是十分有效的治療方法，整體益處仍大於風險，而且，所有復發的病例最終似乎都是在患者無需住院的情況下自行復元，這正是Paxlovid的終極目標。

並未看到太多復發病例的舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）說：「Paxlovid是遊戲規則改變者，它確實能夠降低患者體內的病毒量，讓人們免於住院和死亡。未來我仍然會毫不猶豫地開Paxlovid處方給病人，但我們有必要對復發這個現象做進一步了解。」

●服藥時間可能是因素之一

有人表示，一感染就馬上服用Paxlovid 的患者，似乎比較有可能出現復發。

舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）說：「我們一直在想，患者是否應該晚一點才開始服藥，例如在出現症狀後的第二天或第三天才開始服藥，因為這個時候身體的免疫系統才啟動，這時才偵測得到病毒。同時，我們在臨床實驗中看到，症狀出現後第三天開始服藥和第五天開始服藥的效果是一樣的。因此我建議，最好在症狀出現後的第二天到第三天才開始服藥。另外，建議不要先給非高風險者服用Paxlovid，因為這個藥物是為了高風險者準備的。」

●考慮為免疫功能低下者調整治療方式

醫師們已開始在討論，延長免疫功能低下者的Paxlovid療程，或給予另一個療程，是否能為他們帶來更多好處，特別是在他們病情復發時。

史丹福大學 傳染病學家賈根納坦（Prasanna Jagannathan）表示，到目前為止，美國食品藥物管理局（FDA）的新冠治療指南並未改變，Paxlovid的療程仍然是五天，但他們正在考慮，是否能以不同的方式進行治療。

賈根納坦說：「不同的治療方式可能是延長治療時間，或再次給予治療，我們希望對這兩個方式進行研究。」