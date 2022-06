史丹福圖書館辦展 為在美亞裔發聲 呼籲社區站起來對不公

史丹福大學圖書館「為亞裔站起來」網路展覽。(官網臉書)

針對亞裔 仇恨(Asian Hate)犯罪事件激增,為安撫亞裔居民,呼籲社區提供更多的支持和幫助,防止發生更多仇恨犯罪事件,史丹福大學圖書館舉辦「為亞裔站起來」(Rise Up for Asian Americans and Pacific Islander)的網路聚焦展覽。

2020年,前總統川普在推文中將新冠病毒稱為「中國病毒」,這種言論助長疫情時期反亞裔的情緒,讓針對亞裔的仇恨犯罪活動急劇增加。根據史丹福大學圖書館提供的數據,新冠疫情流行以來,截至2021年2月28日,美國已報告3795起反亞裔仇恨犯罪,其中至少708起發生在灣區,而且數字很可能被低估了。

展覽指出,多年來亞裔一直艱難度日;1854年加州 「第229號法案」,規定亞裔、非裔美國人及美洲原住民不得作證指控白種人,使白種人可以輕易逃脫針對其他種族人群犯罪的法律追究。1862年的「反苦力法案」通過對製造工廠的亞裔員工及其雇主徵稅,來限制亞裔和白人工人之間的競爭。1879 年的加州憲法通過禁止公司雇用華人 ,藉此阻止華人移民加州。1882年,美國國會通過「排華法案」叫停中國勞工的移民。1943 年的「馬格努森法案」廢除「排華法案」,首次允許二戰時期極少量的中國盟友移民,但該法案還規定繼續禁止華人擁有財產和企業。

為了反抗剝削工人和壓迫中國移民的行為,1974 年7月舊金山華埠135名華裔製衣工人罷工,隨之而起的是全美各地中國工人的抗議活動,華人工人開始倡導自己的權利。工廠老闆威脅罷工者,並以關閉工廠來避免滿足工人的要求;同年12 月,法院命令工廠老闆重新開工,同時還必須賠償工人因工廠關閉而造成的損失。

Jung Sai 製衣工人罷工推動舊金山灣區和全國華人移民社區的積極行動;1982年,紐約2萬名華裔製衣工人遊行抗議,要求續簽工會合同,以獲得更好的工作條件和薪酬;幾天之內,幾乎每個承包商都同意簽署工會合同,紐約的服裝工人獲得工資增加和福利,並呼籲永遠改變美國勞動法的工人權利。

史丹福大學圖書館表示:「希望透過這次的教育和宣傳,讓社區能夠行動起來,採取反對種族主義的行動。從亞裔在生活和工作場所中被輕微排斥,到亞特蘭大亞裔婦女被殺害,以及加州和紐約州犯罪分子對亞太裔老年社區成員的野蠻襲擊,種族主義分子公然無視人類的生命!我們都必須採取積極的行動,反對種族主義對人類的迫害。」「我們與亞裔社區站在一起,譴責所有仇恨犯罪,這個展覽只是我們在這個國家打擊種族主義的努力的開始,希望您能與我們一起努力了解針對亞裔社區的暴力史,以防止歷史重演」。

1871年一名白人警察在敵對的華人幫派交火中被槍殺,數百名白人和西裔人襲擊洛杉磯的華人社區,近20名華人被處以私刑。儘管八名大屠殺的肇事者被判過失殺人罪,但由於法律禁止華人在加州法院作證指控白人,加州最高法院否認他們的犯罪事實。1885年在懷俄明州(Wyoming)的採礦小鎮,白人礦工襲擊華裔礦工,放火燒毀他們的家園,並造成約28人死亡 。次日,500名中國礦工全部被趕出該鎮,一些肇事者被捕,但隨後被釋放,沒有人因這起暴力事件而被判有罪。

亞裔居民吳先生表示:「十分感激主辦方的精心策劃,覺得這樣的展覽特別有意義,可以替我們在美亞裔群體發聲。在仇視亞裔活動與日俱增的時候,通過史丹福大學圖書館這樣的一個平台,讓大家了解亞裔心中的委屈和渴望被公平對待的心情非常有必要。感謝主辦方對亞裔群體的支持和照顧。」

本次展覽的策展人優宋(Astrid M Usong)對亞裔在美國的未來充滿希望:「目前這個展覽已經有數千的點擊量」,「我們以前成功地反抗過我們的壓迫者,現在也可以克服面臨的挑戰。」