史丹福圖書館辦展 為在美亞裔發聲 呼籲社區站起來對不公

史丹福大學圖書館「為亞裔站起來」網路展覽。（官網臉書）

針對亞裔 仇恨（Asian Hate）犯罪事件激增，為安撫亞裔居民，呼籲社區提供更多的支持和幫助，防止發生更多仇恨犯罪事件，史丹福大學圖書館舉辦「為亞裔站起來」（Rise Up for Asian Americans and Pacific Islander）的網路聚焦展覽。

2020年，前總統川普在推文中將新冠病毒稱為「中國病毒」，這種言論助長疫情時期反亞裔的情緒，讓針對亞裔的仇恨犯罪活動急劇增加。根據史丹福大學圖書館提供的數據，新冠疫情流行以來，截至2021年2月28日，美國已報告3795起反亞裔仇恨犯罪，其中至少708起發生在灣區，而且數字很可能被低估了。

展覽指出，多年來亞裔一直艱難度日；1854年加州 「第229號法案」，規定亞裔、非裔美國人及美洲原住民不得作證指控白種人，使白種人可以輕易逃脫針對其他種族人群犯罪的法律追究。1862年的「反苦力法案」通過對製造工廠的亞裔員工及其雇主徵稅，來限制亞裔和白人工人之間的競爭。1879 年的加州憲法通過禁止公司雇用華人 ，藉此阻止華人移民加州。1882年，美國國會通過「排華法案」叫停中國勞工的移民。1943 年的「馬格努森法案」廢除「排華法案」，首次允許二戰時期極少量的中國盟友移民，但該法案還規定繼續禁止華人擁有財產和企業。

為了反抗剝削工人和壓迫中國移民的行為，1974 年7月舊金山華埠135名華裔製衣工人罷工，隨之而起的是全美各地中國工人的抗議活動，華人工人開始倡導自己的權利。工廠老闆威脅罷工者，並以關閉工廠來避免滿足工人的要求；同年12 月，法院命令工廠老闆重新開工，同時還必須賠償工人因工廠關閉而造成的損失。

Jung Sai 製衣工人罷工推動舊金山灣區和全國華人移民社區的積極行動；1982年，紐約2萬名華裔製衣工人遊行抗議，要求續簽工會合同，以獲得更好的工作條件和薪酬；幾天之內，幾乎每個承包商都同意簽署工會合同，紐約的服裝工人獲得工資增加和福利，並呼籲永遠改變美國勞動法的工人權利。

史丹福大學圖書館表示：「希望透過這次的教育和宣傳，讓社區能夠行動起來，採取反對種族主義的行動。從亞裔在生活和工作場所中被輕微排斥，到亞特蘭大亞裔婦女被殺害，以及加州和紐約州犯罪分子對亞太裔老年社區成員的野蠻襲擊，種族主義分子公然無視人類的生命！我們都必須採取積極的行動，反對種族主義對人類的迫害。」「我們與亞裔社區站在一起，譴責所有仇恨犯罪，這個展覽只是我們在這個國家打擊種族主義的努力的開始，希望您能與我們一起努力了解針對亞裔社區的暴力史，以防止歷史重演」。

1871年一名白人警察在敵對的華人幫派交火中被槍殺，數百名白人和西裔人襲擊洛杉磯的華人社區，近20名華人被處以私刑。儘管八名大屠殺的肇事者被判過失殺人罪，但由於法律禁止華人在加州法院作證指控白人，加州最高法院否認他們的犯罪事實。1885年在懷俄明州（Wyoming）的採礦小鎮，白人礦工襲擊華裔礦工，放火燒毀他們的家園，並造成約28人死亡 。次日，500名中國礦工全部被趕出該鎮，一些肇事者被捕，但隨後被釋放，沒有人因這起暴力事件而被判有罪。

亞裔居民吳先生表示：「十分感激主辦方的精心策劃，覺得這樣的展覽特別有意義，可以替我們在美亞裔群體發聲。在仇視亞裔活動與日俱增的時候，通過史丹福大學圖書館這樣的一個平台，讓大家了解亞裔心中的委屈和渴望被公平對待的心情非常有必要。感謝主辦方對亞裔群體的支持和照顧。」

本次展覽的策展人優宋（Astrid M Usong）對亞裔在美國的未來充滿希望：「目前這個展覽已經有數千的點擊量」，「我們以前成功地反抗過我們的壓迫者，現在也可以克服面臨的挑戰。」