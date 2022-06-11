49人外接手薩繆爾 續約拉鋸戰逐漸明朗

卡普的續約給薩繆爾與49人管理層的續約拉鋸戰提供了參考和方向。（Instgram截圖）

新晉超級盃 冠軍、洛杉磯 公羊隊王牌外接手卡普（Copper Kupp）8日正式與球隊簽訂續約合同，這給剛剛在上賽季國聯決賽相遇的舊金山 49人不小的壓力，他們在推動與隊內外接手薩繆爾（Deboo Samuel）續約的事宜上並不十分順利。

根據ESPN記者謝福特（Adam Schefter）提供的消息，卡普的合同為5年1.1億元。這份平均年薪2千2百萬的超級合同給薩繆爾與49人管理層的續約拉鋸戰提供了參考和方向。

由於對球隊開出的續約合同不滿，這位外接手新星曾一氣之下向球隊提出交易請求，並刪除了個人社交媒體上一切與49人相關的信息。

目前這位全明星級別的外接手即將進入他新秀合同的最後一年。今年休賽季的自由球員市場，各個頂級外接手都和新東家簽下了破紀錄的合同。然而由於49人未能處理好伽羅博羅（Jimmy Garapollo）的去留問題，導致球隊薪金沒有多餘的空間提前與薩繆爾續約。

張哲遠曾效力於上海泰坦美式足球俱樂部。（張哲遠提供）

資深49人球迷張哲遠表示，外接手職業生涯的顛峰期相對不長，薩謬爾又是能接球和持球推進雙威脅的進攻球員，進攻手段很全面。這也導致他每年身體損耗非常大，在近三年經常有各種大小的傷病。張哲遠說：「球員想在巔峰期拿到大合同的想法無可厚非，並且他也準時出現在本周的迷你訓練營中，展現了一個職業球員應有的專業性。」

目前49人管理層仍就合同細節方面同薩謬爾團隊進行談判，目前外界普遍猜測他的新合同的平均年薪會與卡普的薪資相仿，每年約2千2百萬左右。