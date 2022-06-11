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黃玉萍線上講座：認識飲食障礙及治療法

記者陳爍嘉／聖荷西報導
臨床心理諮詢師黃玉萍博士在講座上講話。(Zoom視頻截圖)
臨床心理諮詢師黃玉萍博士在講座上講話。(Zoom視頻截圖)

聖荷西臨床心理諮詢師黃玉萍博士攜手華人健康促進計畫，於上周末通過Zoom舉辦了一場名為「認識飲食障礙」的心理健康講座。黃玉萍向觀眾分析了飲食障礙的形成原因和分類，以及治療方法等基本知識。

黃玉萍說，「飲食障礙」是一個比「飲食障礙症」更廣泛的詞，主要是形容我們和食物之間的關係出現了問題。飲食障礙症狀的頻繁程度與嚴重性，決定了你是否有飲食障礙症。黃玉萍擔心地表示，「疫情飲食障礙還蠻有影響的。很多時候大家聚到一起可能要吃東西，但是疫情期間我們就更孤立了一些。如果我們是自己一個人住，或者一個人呆在家裡的話，可能會一天不吃或者兩天不吃，那樣的行為可能會導致飲食障礙惡化。」

根據美國心理學會（American Psychological Association）的定義，飲食障礙症是指飲食行為失調所導致的疾病，包括厭食症（Anorexia Nervosa）、貪食症（Bulimia Nervosa）、暴食症（Binge Eating Disorder）。除了這三種比較常見的飲食障礙症之外，還存在異食症、反芻障礙、迴避性/限制性攝食障礙等一些比較不常見的飲食障礙症。

厭食症的患者，即使自己本身體重過輕，但是他們還是覺得自己很胖，害怕肥胖或體重增加，這其實是一種扭曲的自我認知。

貪食症患者在暴飲暴食後，又通過自我誘發的嘔吐、吃瀉藥排泄和過度運動來防止體重增加，他們的自我評價受到身體體型和體重的過度影響，通常他們的體重也並沒有過輕。

暴食症患者失去對食物攝入量的控制，他們會在相同的時間內，消耗掉比正常情況下更多的食物，吃得太快太多，直到出現了痛苦的飽腹感，進食之後他們還會感到自我厭惡或內疚，但他們不會採取自我催吐、鍛煉，或使用瀉藥等行為來緩解不適。

黃玉萍說，「飲食障礙不一定只會對女性有影響，雖然女性可能比較偏向於尋求諮詢和幫助，其實它對男生也會有很大影響。每個人在遇到飲食障礙時，情形都很不一樣，什麼時候開始出現症狀，因為什麼原因，對他們生活有什麼影響等。」

黃玉萍說，因為每個人狀況不同，所以必須用心地去傾聽和了解，看看患者的問題是什麼，他們可能是壓力過大，或是無法調節情緒，所以當感到很焦慮時，催吐就成了調節情緒的一種方式，這會陷入一種循環。

根據黃玉萍的建議，如果你出現了把體重當做衡量自我價值的首要目標，或者對自己體型極度不滿，遠離家人和朋友，或者多次經歷無法控制飲食的情形，或者運動過度，頻繁節食與限制飲食，故意讓自己嘔吐或常服用瀉藥等行為，就要盡快尋求專業幫助。

如果你身邊的人有以上情況，而你想要幫助他們，可以自己先了解飲食障礙的相關知識，先向他們表達關心，但不要過分談論飲食、體重或食物，不要給他們批評和指導，鼓勵他們尋求專業幫助，但要做好他們可能會否認問題，生氣或者拒絕幫助的心理準備。

黃玉萍表示， 「吃是個很複雜的概念，我們都得要吃東西。吃，其實也有心理安撫的效果。但如果我們有飲食障礙，它則會造成一些焦慮情緒，或者其他心情上的影響。」

疫情 肥胖 心理健康

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