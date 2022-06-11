中國對外贈款及免息貸款影響 史丹福學者討論

史丹福大學線上會議，討論中國海外發展項目的影響。（Zoom會議截圖）

近幾十年來，中國對世界「發展中」國家的大額資助讓許多人備感疑惑。今年5月，由劍橋大學出版社出版了一本書，「北京 的金融：中國海外發展項目的目的和影響」，這本書綜合了美國、香港和德國學者歷時10年的跨學科合作研究成果。 6月7日，史丹福胡佛研究院中國全球銳實力項目（The Hoover Project on China’s Global Sharp Power）和史丹福中國經濟與制度中心（the Stanford Center on China's Economy and Institutions）學者，就此書舉辦討論會，介紹中國海外發展項目的研究數據，也探討中國海外贈款和借貸的影響。

此次會議由史丹福大學學者、著名民主理論權威戴雅門（Larry Diamond）主持，主講人為國際發展研究室AidData執行長派克斯（Brad Parks），參與討論的專家有中國經濟與制度中心聯合主任羅澤爾（Scott Rozelle），胡佛研究員蒂弗特（Glenn Tiffert）。

根據會議提供的數據，2000-2021年，中國在世界165個發展中國家啟動1萬3427個資助項目，總金額約8430億美元。其中，由中國商務部提供的贈款和免息貸款 ，主要流向被資助國的總統府，議會大樓，會議中心，體育館，歌劇院，博物館，醫院和學校的投資建設。

由中國進出口銀行提供的減讓和半減讓貸款，主要流向高速公路、鐵路、橋梁、發電廠、輸電線路、機場、海港和電信網絡的建設；而由中國國家開發銀行和國有商業銀行提供的無優惠貸款，則主要流向煉油廠、天然氣管道、水泥廠、鋼鐵廠、工業園區、礦山、收費公路、商業性中小企業的開發和建設中心。

派克斯表示，中國向發展中國家提供借貸，一方面是為了獲得更多外匯儲備，當然也通過有目標的貸款，保障國內稀缺自然資源的供應。另一面，也為中國供過於求的工業產品打關海外的市場需求，幫助企業向海外發展，維持經濟高水平增長。

就政治目的而言，中國這些援助行為，也是為在聯合國 大會、聯合國安理會和其他組織中建立聯盟，獲得重要選票支持，並為推動「一個中國」政策而打擊國際上對台灣的外交承認（diplomatic recognition）。

但派克斯指出，這些海外項目雖為為中國創造高增長水平，有良好的社會經濟效益，但是，這個項目也存在很大的風險，包括中國官員貪腐，資助國鐵路和道路沿線森林減少，環境惡化等，代價昂貴。