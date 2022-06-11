我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

中暑頻傳 戴維斯加大畢業典禮中途喊卡

編譯組／綜合10日電
熱浪造成多人中暑，戴維斯加大畢業典禮中途喊卡。（取自推特）
熱浪造成多人中暑，戴維斯加大畢業典禮中途喊卡。（取自推特）

戴維斯加大(UC David)10日被迫中止戶外畢業典禮，因為包括消防部門在內的多個當地機構均敦促校方，中止戶外畢典。官員們說，大約1萬2500名學生及其家人暴曬在烈日下，難以找到蔭翳。

學生在推特上說，在Health體育場已有中暑的人被救護車帶走。學校說，在畢業典禮期間，有34個與醫務有關的電話，5人被送往地區醫院。

該活動是三個本科生儀式中的第一個，於10日上午8時開始，以充分利用早晨較涼爽的溫度。但三個小時後，還有許多學生還沒有走過舞台領取他們的畢業證書。校方在上午11時後宣布，由於天氣炎熱，基於健康和公共安全考慮，停止儀式。

參加儀式的學生希克斯（Ashley Hicks）說，她對學校的計畫感到困惑：「我知道學校一直在努力彌補過去幾年畢業典禮的不足，所以我有點困惑。他們說這是一個優先事宜，卻竟然會以這樣的方式處理。」

高溫並不令人驚訝，因為本周早些時候，國家氣象局開始警告當天將出現危險的高溫。氣象局沙加緬度辦事處的氣象學家利特爾菲爾（Sierra Littlefield）稱，覆蓋戴維斯地區的炎熱警告正在生效。她解釋說， 「任何時候出現這樣的高溫，我們都建議人們避免在一天中最熱的時候長時間呆在戶外。」

到當天中午，戴維斯加大校區的一些儀表報告溫度高達94度。許多家長和家庭成員在社交媒體上表達了他們的擔憂。@4katluvrs在一條推特上說。「這應該是一個像過去幾年一樣的室內活動，把它分成上午和下午的活動。」

@JoonKookStyless寫道：「超過2千名學生不能走台。這是學校的糟糕計畫，學校董事會應做出適當解釋！」

被採訪的學生說，這裡沒有樹蔭，且學校沒有水了，學生和家人不允許帶自己的飲料。

戴維斯加大則稱，學校提供了風扇和噴霧器、冷卻站和冷卻巴士。參與者還可以在大學Credit Union的線上直播觀看儀式。

「我們對一些學生沒有機會走過舞台深感遺憾」，校方在網上發布的一份聲明中說。校長梅伊（Gary S. May）和教務長克勞恩（Mary Croughan）邀請那些沒有走台的學生與他們的家人一起回去參加本周日的單獨儀式。

高溫 推特 希克斯

上一則

中國對外贈款及免息貸款影響 史丹福學者討論

下一則

省水 聖他克拉拉縣水利局委員薛乃莊：回收水再利用成重要課題

延伸閱讀

滑翔翼墜落 密爾比達1死1重傷

滑翔翼墜落 密爾比達1死1重傷
設餌引誘野熊 供川普子獵殺 狩獵業者起訴

設餌引誘野熊 供川普子獵殺 狩獵業者起訴
APAPA戴維斯分部 表彰亞裔人才 新冠疫情2年來首度舉辦

APAPA戴維斯分部 表彰亞裔人才 新冠疫情2年來首度舉辦

周文偉室友：對他殺人感到震驚 但不意外

周文偉室友：對他殺人感到震驚 但不意外
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

熱門新聞

25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被擄走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

2022-06-05 18:53
影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

2022-06-08 14:58
涉嫌闖入舊金山民宅搶劫婦女300萬美元男子，在台灣被捕。（美聯社）

涉闖金山民宅劫300萬 男子在台落網被遣返

2022-06-05 02:18
羅達倫提案將農曆新年定為加州的假日。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

農曆新年定為假日 加州眾議會通過

2022-06-07 02:20
許多旅客都盼望邊境解封，回到正常的旅行步調。（記者李榮／攝影）

台灣遲不放鬆邊境檢疫 僑胞急跳腳

2022-06-08 20:32
科技業界專家分析，矽谷輝煌時期可能即將結束。(Getty Images)

削減成本求生存 CNN：矽谷輝煌年代恐將結束

2022-06-10 15:52

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍