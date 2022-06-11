中暑頻傳 戴維斯加大畢業典禮中途喊卡

熱浪造成多人中暑，戴維斯加大畢業典禮中途喊卡。（取自推特）

戴維斯加大(UC David)10日被迫中止戶外畢業典禮，因為包括消防部門在內的多個當地機構均敦促校方，中止戶外畢典。官員們說，大約1萬2500名學生及其家人暴曬在烈日下，難以找到蔭翳。

學生在推特 上說，在Health體育場已有中暑的人被救護車帶走。學校說，在畢業典禮期間，有34個與醫務有關的電話，5人被送往地區醫院。

該活動是三個本科生儀式中的第一個，於10日上午8時開始，以充分利用早晨較涼爽的溫度。但三個小時後，還有許多學生還沒有走過舞台領取他們的畢業證書。校方在上午11時後宣布，由於天氣炎熱，基於健康和公共安全考慮，停止儀式。

參加儀式的學生希克斯 （Ashley Hicks）說，她對學校的計畫感到困惑：「我知道學校一直在努力彌補過去幾年畢業典禮的不足，所以我有點困惑。他們說這是一個優先事宜，卻竟然會以這樣的方式處理。」

高溫 並不令人驚訝，因為本周早些時候，國家氣象局開始警告當天將出現危險的高溫。氣象局沙加緬度辦事處的氣象學家利特爾菲爾（Sierra Littlefield）稱，覆蓋戴維斯地區的炎熱警告正在生效。她解釋說， 「任何時候出現這樣的高溫，我們都建議人們避免在一天中最熱的時候長時間呆在戶外。」

到當天中午，戴維斯加大校區的一些儀表報告溫度高達94度。許多家長和家庭成員在社交媒體上表達了他們的擔憂。@4katluvrs在一條推特上說。「這應該是一個像過去幾年一樣的室內活動，把它分成上午和下午的活動。」

@JoonKookStyless寫道：「超過2千名學生不能走台。這是學校的糟糕計畫，學校董事會應做出適當解釋！」

被採訪的學生說，這裡沒有樹蔭，且學校沒有水了，學生和家人不允許帶自己的飲料。

戴維斯加大則稱，學校提供了風扇和噴霧器、冷卻站和冷卻巴士。參與者還可以在大學Credit Union的線上直播觀看儀式。

「我們對一些學生沒有機會走過舞台深感遺憾」，校方在網上發布的一份聲明中說。校長梅伊（Gary S. May）和教務長克勞恩（Mary Croughan）邀請那些沒有走台的學生與他們的家人一起回去參加本周日的單獨儀式。