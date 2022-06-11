帶傷上場退綠衫軍 柯瑞狂砍43分 勇士扳平系列賽

柯瑞（右）全場狂飆43分10籃板4助攻，帶領勇士驚險擊敗綠衫軍。（Getty Images）

金州勇士 10日107比97艱難戰勝波士頓塞爾蒂克，總冠軍賽 大比數扳平為2比2，奪回主場優勢，雙方第五戰移師舊金山大通中心。上一場爭球中被壓傷腿的柯瑞 ，帶傷上場，如場邊解說員范甘迪說，「將全隊扛在肩上」。在膠著的末節，雙方比分緊咬，柯瑞得到10分，全場14中7，罰球9中8狂砍43分10籃板4助攻。勇士末節最後5分15秒依靠鐵血防守，打出17比3的衝擊波。勇士此戰也創紀錄，連續27個季後賽系列賽至少拿下一次客場。

柯瑞賽後說，為球隊自豪，「能在客場贏球，這是一場巨大的勝利。殺進總冠軍賽六次，我們有很多經驗，知道如何鎮定自若的保持狀態。感谢球隊中的每個人，我們帶著韌勁和強悍對抗，打出良好開局。我也謝謝上帝，上一場沒讓我受重傷，我還能上場打球。」

湯普森18分、維金斯17分、格林2分9籃板8助攻、普爾14分，塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）得到23分11籃板6助攻、布朗（Jaylen Brown）入帳21分、斯瑪特（Marcus Smart）18分、霍福德（AI Horford）8分、懷特（Derrick White）16分。

勇士上場籃板失守，籃板少16個，對手多次投籃不中、再搶籃板繼續進攻。勇士內線被輾壓，塞爾蒂克油漆區得到52分，比勇士多出26分。本場勇士首發變陣，將小波特放上場，增加投射和場上身體強度，希望能搶到籃板。格林因兩次犯規，很快被換下場。總冠軍賽至今17分18犯規。

雙方都試圖鎖住外圍，但防守策略又有所不同。勇士主要是無限換防，混合內線堆人，封鎖油漆區，試圖讓塞爾蒂克主攻手扎進人堆再傳球，再利用快速輪轉來撲防三分射手。塞爾蒂克的斯瑪特主防柯瑞，遇到擋拆快速擠過，繼續追趕柯瑞。不過勇士首節三分開局5中0，但柯瑞很快穩住陣腳，利用大個子擋拆，布朗和霍福德防守追趕不及的缺陷，數次輕鬆投射三分。他首節就得到12分。

次節，勇士收縮防線，切斷塞爾蒂克的傳球路線，又或利用格林圈頂擋拆，快速形成投籃機會，普爾兩次三分得手。塞爾蒂克在進攻中，也利用擋拆，專門點名柯瑞換防，試圖在防守端消耗他。次節末段，泰托姆逼出換防，單打柯瑞，還對位過大個子魯尼。隨著柯瑞末節連續得分，塞爾蒂克大勢已去。