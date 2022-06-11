新地檢長任命之際 布里德兄再申請假釋

布里德準備任命新地檢長之際，已移監至舊金山監獄的兄長再度申請假釋。(美聯社)

舊金山 市長布里德的兄長布朗(Napoleon Brown)已自州立監獄 轉到舊金山監獄；布朗20多年前因與前女友在金門大橋喪生有關而被判罪入監，多年來持續不斷地爭取自由。不過，就在布里德準備任命新地檢長之際，布朗再度申請假釋，時間點頗為敏感。

現年50歲的布朗將參加20日高等法院的重判聽證會，可能將獲釋或縮短刑期。在因過失殺人、持械搶劫與劫車罪被判處44年徒刑超過一半之後，他已於今年稍早贏得上訴法院的有利判決，可自新州法受益。2021年10月，州長紐森簽署SB 775法案，允許被判有過失殺人罪者提交重判申請。今年1月，第一地方上訴法院作出有利於布朗的裁決，法官須對他的重判做出裁定。

檢察官表示，布朗與另一名男子於2000年6月一個深夜進入碼頭餐廳，持槍搶劫工作人員，然後與25歲、兩個孩子的母親懷特(Lenties White)駕車脫逃。根據紀錄，懷特從車上摔下或被推下之前，白色福特車駛進橋上緩衝車道，一名便衣警察駕駛未標記車尾隨，逃逸的車輛是由一名男性駕駛。

法庭摘要指出，調查人員作證表示，懷特下車後，被迎面而來車流的一名醉酒駕駛撞上身亡。辯方稱，當她被撞時，仍在緩衝車道上；但警方說，懷特死前曾說，布朗把她從車上扔下來。

多年來，布里德一直為她兄長爭取自由，目前布朗已有資格於2032年獲得假釋，但布里德市長強大的政治地位，引發迄今仍存在的法律緊張局勢。

此案的新發展，正值選民7日投票罷免地檢長博徹思 (Chesa Boudin)後、布里德準備任命新地檢長之際。博徹思任期直至6月20日，但此案可能需更長時間才可解決。在此情況下，布里德的任命，可能須迴避以避免利益衝突。博徹思辦公室主任查特菲爾德(Kate Chatfield)表示，檢察官在聽證會前正在審理布朗的案件，不相信博徹思或他的辦公室會在此案存在利益衝突，因為博徹思是由選民選舉產生、而非布里德任命。

舊金山市長布里德發言人克里坦(Jeff Cretan)上周表示，市長與家人在重新審判過程中，會以她身為妹妹的個人身分，持續支持她的兄長。