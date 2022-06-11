馬兆明遞表爭取連任 多名市議員力挺

第四區市議員馬兆明（左三）遞表申請連任，多名市議員力挺。（記者李怡／攝影）

舊金山 市第四選區市議員馬兆明（Gordon Mar），6月10日前往舊金山市府選務處遞交競選表格，爭取連任市議員，此舉象徵他正式踏上爭取第二任期的競選之旅。馬兆明的家人、競選團隊成員、華裔社區和日落區領袖，以及多名市議員陪同他一起遞表。同日，舊金山華埠巡邏隊聯合維和團創始人、罷免博徹思的華裔組織者雷千紅，也在選務處遞交競選第四區市議員的表格。

馬兆明表示，很榮幸能在舊金山市議會中代表日落區，他表示：「我在第一任期內，已經在擴大經濟適用房、保障街道安全、改善公立學校和解決公共安全等方面，取得很大進展。接下來，我會繼續在公共安全、教育 和支持小商業方面繼續發力。在未來10年時間，爭取讓舊金山市民免費享受市立大學教育。」

在馬兆明第一個任期內，公共安全一直是他的工作重點；他創建了多項社區公共安全計畫，包括通過社區警務法、預防犯罪並增加巡邏警力和自行車巡邏隊、設置社區安全大使和高級護送員等崗位，以保障社區的安全和便利的服務於第四區民眾。

長期居住在第四區的居民杰弗裡•里戈(Jeffrey Rigo)說，「日落區還需要四年由馬兆明代表，因為他很努力，做出很以維護社區的安全與商戶的繁榮的工作；他也一直是經濟適用房的擁護者，他領導了第一個經濟適用房項目。」

市警察 委員余健全到場表示支持，他說，他與馬兆明在為第四區爭取警察巡邏安全等方面多次合作，並表示馬兆明做事穩重值得信賴。

陪同馬兆明一起遞表的除了妻子、女兒、競選團隊王兆倫，還有市議員盧凱麗、陳詩敏、潘正義、華頌善等。

馬兆明告訴本報記者，不會畏懼與任何候選人的競爭。他提到，在他第一次競選市議員時，競選對手都非常的強勁，第四區選民還是把最多的投票給了他。他表示，為社區民眾所付出的努力大家有目共睹，更不會畏懼沒有社區服務基礎，與社區鏈接甚少的新任競選者。

有關馬兆明連任競選活動的更多信息，請訪問 www.GordonMar.com。