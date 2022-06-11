領軍罷免博徹思 雷千紅參選金山市議員

雷千紅的家人、朋友和社區活動人士一起陪同她遞表參選。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠 巡邏聯合維和團創始人、罷免博徹思的華裔組織者雷千紅（Leanna Louie），10日上午，向金山選務處遞交競選第四區市議員的申請表，她的家人、朋友、社區活動人士陪同她一同前往。她表示，雖然競選之路不容易，但是為了有一個更安全的舊金山，更安全的亞裔 社區，做華裔社區的代表，她要搏一把。

談到競選理念，雷千紅表示，「重點將放在公共安全上，要與其他市議員一起合作，增加警力預算，增辦警察學院，培養更多訓練有素的警察。加強司法問責制，打擊毒販並讓其服刑，進行改造教育。過去幾年有近700名芬太尼使用者死於街頭，毒販正將越來越多的毒品賣給舊金山人，這是絕對不能接受的。」

雷千紅說道，「我在舊金山長大，我在這裡讀小學、初中和高中。我曾是軍人，駐紮在美國很多不同的基地站點服務。作為一名部隊軍官，我了解了美國不同族裔的歷史，這也讓我非常清楚各族裔的需求是什麼。我必須要為我長大的地方舊金山做點什麼，當我從軍隊退伍回到舊金山時，看到到處都是這些無家可歸的人，我簡直是淚流滿面。」

據雷千紅描述，她記憶中的舊金山，是可以常常與朋友們在華埠、灣景區和田德隆區遊玩閒逛吃美食；但當她在2012年從軍隊退伍回來後，看到街道被無家可歸者和癮君子占領，她感到心痛，並發誓要做點什麼來改變。尤其是疫情以來，不只是社區安全遭到威脅，亞裔更面臨多重傷害，面對這種境況她告訴自己，不能再忍耐了。她在2020年開始參與社區活動，在華埠成立志願者巡邏隊；巡邏隊現已擴展到日落區等地，並發展到中半島聖馬刁。她說：「我不遺餘力支持罷免博徹思，所做的一切也都是想讓社區更安全。」

社區活動人士Eric Zhao表示，「我們很希望看到有一位像雷千紅這樣的勇士，願意在社區危及的時刻站出來，為社區的利益為大眾的安全做點什麼，她的這種精神非常的鼓舞人心。我們之所以支持她追隨她，就是也想給更多的華人和亞裔看到，我們需要覺醒，並團結起來，需要發揮每個人的力量，一起去創造一個和諧美麗的社區。建設社區人人有責，不能做一個旁觀者。」