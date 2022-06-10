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愛滋紀念拼布周末金門公園展出 逾11萬個名字縫在上面

記者王子涵／舊金山報導
本次展出的紀念拼布，是由超過3000張手工縫製的拼布組成。（愛滋病紀念館提供）
本次展出的紀念拼布，是由超過3000張手工縫製的拼布組成。（愛滋病紀念館提供）

近十年以來最大的愛滋紀念拼布（AIDS Memorial Quilt）將於本周末在舊金山金門公園展出。

聯邦眾議院議長波洛西，曾在2012年華盛頓特區愛滋紀念拼布展上發言。（愛滋病紀念...
聯邦眾議院議長波洛西，曾在2012年華盛頓特區愛滋紀念拼布展上發言。（愛滋病紀念館提供）

本次展出的紀念拼布是由超過3000張手工縫製的拼布組成，在11日(周六)、12日(周日)兩天在金門公園的羅賓威廉姆斯草地展出，紀念35周年。

世衛組織統計，自疫情大流行以來，約有7930人感染了愛滋病毒，3630萬人死於愛滋病毒。在全球範圍內，到2020年底，有3770萬人為愛滋病感染者，全世界15至49歲的成年人中有0.7%感染了愛滋病毒。儘管這一流行病在每個國家和地區之間存在著很大差異，但非洲地區仍然是受影響最嚴重的地區。每25個成年人中就有一人感染了愛滋病毒，占全世界感染者的三分之二以上。

本次展出的紀念拼布，是由超過3000張手工縫製的拼布組成。（愛滋病紀念館提供）
本次展出的紀念拼布，是由超過3000張手工縫製的拼布組成。（愛滋病紀念館提供）

展出活動免費向公眾開放，超過數百面新設計的拼布將首次面向公眾。其中有許多來自「呼喚我的名字」拼布製作項目的作品，意在引起人們對愛滋病在有色人種社區的影響。

該拼布現被認為是世界最大的社區藝術項目，總共超過54噸布料被投入使用，有超過5萬面單獨縫製的布料，超過11萬個名字被縫製在上面以紀念。

愛滋病紀念館執行長坎寧安（John Cunningham）表示，拼布提醒著人們，愛滋病危機仍未結束，還有很多工作要做，尤其是在有色人種社區。在國內的許多地方，愛滋病仍在蔓延。

大約有350塊超大型拼布將在草坪上展出，他們紀念著每一個因愛滋病去世的人和故事。展出區域被分成八個分區，每個分區代表著去世者的墳墓。

此次展出的巨型拼布是舊金山有史以來展出的最大的愛滋紀念拼布，僅次於2012年在華盛頓特區國家廣場上所展出的拼布。

展出被定於11日和12日上午10時至下午5時展出。這兩天主辦方還將持續宣讀逝者的名字。

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