灣區第二起猴痘病例 阿拉米達縣出現首宗

阿接米達縣出現首例猴痘病例。（Getty Images）

衛生官員表示，阿拉米達縣出現首例猴痘 疑似病例。這名病患與先前一名猴痘確診者有過密切接觸。

阿拉米達這起猴疫病例是灣區出現的第二起病例。第一例於3日出現在舊金山。根據聯邦疾病防治中心（CDC ）公布的數據，美國至少已出現40例猴痘病例。

衛生官員9日表示，這起阿拉米達縣猴痘疑似病例已接受加州衛生廳的初步檢測 ，他的正痘病毒（orthopox，包括猴痘在內）檢測結果呈陽性。這起病例的樣本已送往CDC做進一步檢測，CDC應該會在幾天內做出確認。舊金山的疑似病例也正在等待CDC的確認。

世界衛生組織（World Health Organization，簡稱WHO）表示，全球目前已出現超過780例猴痘病例，分布在27個國家中，大部分的病例都是男性，特別是認同自己是同性戀或雙性戀的男性。阿拉米達縣並未透露這起病例的性別。

地方衛生官員強調，公眾感染猴痘的風險仍然很低。他們表示，猴痘病毒是經由直接的親密接觸傳播的，而且許多病例都是透過性行為或親密伴侶傳染的。猴痘病毒可以經由呼吸道飛沫傳染，也可以透過接觸到帶有病毒的衣物或床單傳染。

猴痘的識別標準一般是出現隆起且充滿液體的痘疹來識別，他人接觸到患者的痘疹就可能被傳染。猴痘的其他症狀還包括發燒和肌肉痠痛。

阿拉米達縣傳染病控制員特里維迪（Kavita Trivedi）說：「民眾如果懷疑自已出現猴痘，或出現猴痘症狀，務必馬上聯絡醫師或醫院。」

猴痘與天花同屬正痘病毒，患者的症狀並不嚴重，無需治療即可康復。猴痘目前沒有聯邦批准的專門藥物可治療，但有兩種疫苗可以預防感染。

特里維迪說：「經過兩年多的抗疫，我們了解居民的疲憊。不過，猴痘不是新冠，我們有工具和知識可以自我保護和彼此保護。」