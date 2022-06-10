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吸毒婦產死胎 選戰引爆墮胎爭議 加州小鎮再次引起分化

編譯組／綜合電訊報導
26歲的貝克爾因墮胎而被判於2019年入獄，於2021年3月獲釋。（美聯社）
26歲的貝克爾因墮胎而被判於2019年入獄，於2021年3月獲釋。（美聯社）

2018年初，加州金恩縣(King County)一名29歲的婦女成為幾十年來加州第一個因胎死腹中而入獄的人。2019年末，另一名與毒癮作鬥爭的孕婦在金恩縣所在地漢福（Hanford）的Adventist Health醫院分娩了一個死胎，也被地區檢察長法貢德斯（Keith Fagundes）指控為「謀殺」。

九個孩子的母親佩雷斯（Adora Perez）稱，曾掙扎於性虐待和家庭暴力中，在上個月法官推翻過失殺人認罪協議之前，已在監獄裡服刑了四年。貝克爾（Chelsea Becker）是一名在類似情況下於2019年入獄的26歲女子，於2021年3月獲釋。

這些案件引發了民權團體的全國性反彈，他們成功地推翻了這些定罪。但現在，州長紐森(Gavin Newsom)要在最高法院預期推翻「羅訴韋德案」（Roe v Wade）之前，將加州定位為生殖權利保護區，這些案件在當地激烈的地區檢察官競選中再次引起分化。

對於擁有15萬2000人的金恩縣來說，7日的選舉除牽涉黨派之爭和腐敗指控，還涉及到對於保守的農村社區如何融入一個深藍州的不同看法。

對於現任金恩縣檢察長法貢德斯來說，這 「不是一個關於墮胎的討論」，而是兩個毒品案件演變成一個生殖權利的問題。

「總得有人為那個胎兒說話，」他說。法貢德斯在國王縣長大，是一個農業家庭七個孩子中最小的一個。他直言不諱，喜歡指責「城裡人」的州法律，如量刑改革措施第47號提案。他認為，該提案允許毒品犯罪氾濫，傷害了漢福等城鎮地區。

挑戰法貢德斯職務的律師薩莎哈克（Sarah Hacker），在北部40英哩的克洛維斯長大，曾與法貢德斯一起擔任副地區檢察官，在法貢德斯於2015年宣誓就任最高職位後不久，哈克辭職。

她強調， 「我不是一個自由主義者」，並拒絕說明她自己對生殖權利的看法。在競選中，她向選民強調的不是死胎案件，而是前國王縣地區檢察長辦公室首席調查員瓦格爾（Robert Waggle）去年對法貢德斯對他性侵和報復的控告，聲稱法貢德斯「以性的方式 」觸摸瓦格爾，並保存有雇員的 「勒索文件夾」。法貢德斯則辯稱，「這是一堆虛假信息，目的是讓我和我的家人難堪」。

當選民郵寄選票或去投票時，佩雷斯仍然在灣區的一個康復機構，而貝克爾則已重回學校。

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