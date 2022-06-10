美聯社：金山地檢長博徹思遭罷免 洛杉磯縣地檢長賈斯康警訊

美聯社認為，舊金山地檢長博徹思遭到罷免對洛杉磯縣地檢長賈斯康來說是個警訊。（美聯社）

加州 是民主黨 堅強的堡壘，但從7日的初選中可以看出一些裂痕。

州長紐森和其他高層民主黨人士在這次具有爭議性的選舉中安全勝出，被預測在11月決選中也會受到加州選民的大力支持，立法會應該會被民主黨繼續牢牢控制在手中。

不過，舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）遭到罷免，可能預告同屬進步派的洛杉磯縣地方檢察長賈思康（George Gascón）的命運。從共和黨 人變成民主黨人的億萬富豪卡魯索（Rick Caruso）在洛杉磯市長初選中的領先，凸顯了選民對犯罪和遊民等問題的挫折感，將影響到今年的其他選舉項目。

以下是美聯社對加州初選整理出的幾項重點：

●兩地政治情勢恐改變

舊金山和洛杉磯向來是進步派政治的先鋒，但7日的選舉結果說明，傾向支持崇高理想的選民，也希望看到理想在街頭實現。

把自己定位為局外人的卡魯索，在遊民危機、租金和房價高漲、犯罪激增之中，挑戰洛杉磯的進步派體制。他目前得票數排第一，將在11月大選中與民主黨聯邦眾議員貝斯（Karen Bass）對決。兩人的競爭將考驗一個共和黨選民僅占13%的城市，是否能接受幾十年來首次變天的改變。

2019年當選為舊金山地檢長的博徹思，長期以來一直被批評對公然販毒和搶劫等罪行過於縱容，7日遭到選民罷免。相反地，進步派檢察長邦塔（Rob Bonta）卻輕鬆晉級11月決選。博徹思的失敗最有可能在洛杉磯引起迴響，因為當地正在進行罷免地檢察長賈斯康的運動。

●共和黨看到翻身機會

自2006年以來，共和黨沒有在民主黨主導的加州贏過主要職務選舉。但是，代表共和黨出征的加州主計長候選人陳仁宜（Lanhee Chen）在初選中以第一高票晉級決選，為共和黨點燃希望。陳仁宜是台灣移民之子，擁有多個哈佛大學學位。曾在小布希政府中任職的他，更獲得左傾的洛杉磯時報社論支持。

無論民主黨候選人中由誰出線晉級決選，陳仁宜面對的挑戰是如何提高他在初選中獲得的支持度37%，這在一個民主黨選民人數是共和黨選民人數兩倍的加州來說，並非易事。

●選民對紐森熱情略降

州長紐森和聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）雙雙在初選中以壓倒性得票晉級11月決選。但初步開票結果顯示，選民對這兩位加州主要政治領導人的熱情略有降溫。

紐森去年在州長罷免選舉中獲得62%選民的支持，但7日初選的初步開票結果發現，他只獲得56%選民的投票。帕迪亞2018年競選連任加州州務卿時，獲得超過64%的選票。現任聯邦參議員的他在7日初選中的得票率為54%。儘管如此，兩人的得票率仍遠高於其他共和黨候選人。

紐森和帕迪亞此次初選得票率較低，可能是因為初選對現任州長和參議員來說，通常不具威脅性，所以較難引起選民投票的興趣。此外，候選人人數眾多，也是稀釋了選票的原因。