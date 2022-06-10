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舊金山新地檢長任命 市長布里德：兼顧問責制與改革

記者李怡／舊金山報導
布里德表示，地檢長任命應考慮問責制或雙管齊下。（記者李怡／攝影）
布里德表示，地檢長任命應考慮問責制或雙管齊下。（記者李怡／攝影）

罷免舊金山地方檢察長博徹思的投票結果7日公布，舊金山市長布里德8日表示，她已收到有意向擔任舊金山地檢長人士的申請信；她表示，「為了任命合適的人選，我已與法官、律師、犯罪受害者和被錯誤定罪的人進行一系列對話，他們中的許多人都強調了問責制的必要性」。但布里德並未透露有可能會任命誰接任地檢長，或何時任命。

布里德說：「有時候問責制意味著對社區的服務和保護，不單是指把罪犯關起來置之不理，這不是它的目的。舊金山可以雙管齊下，增加警察預算，增加市中心的步行巡邏人員，起訴田德隆的毒販，同時實施司法改革。」

她強調，若認為必須放棄刑事司法改革或放棄警察改革，以專注於問責制，也是一個錯誤的選擇。正確選擇應該兩者都做。

布里德承認，她必須對地檢長職務做出的任命存在風險，這也是她在任命三名舊金山聯合學區教育委員和第六區市議員之後，第三次作出任命。

填補博徹思席位的可能的人選包括：委羅尼斯（Joe Alioto Veronese），是前舊金山市議會議長和市長候選人阿里奧圖（Angela Alioto）之子，以及2019年在舊金山地檢長選舉中輸給博徹思的湯曉慧（Nancy Tung）、曾在博徹思手下擔任凶殺案檢察官的詹金斯（Brooke Jenkins）、曾公開支持罷免地檢長的第二選區市議員司嘉怡（Catherine Stefani）。

市長對於新任地檢長的選擇和任命時間非常緊迫。舊金山市議會可能會在選務處完成所有統計後，於6月28日（周二）確認這次罷免選舉結果，投票並提交報告。之後，博徹思有十天的時間離任。布里德可能會在6月底或7月初任命地檢長的繼任者；如果新任人選想在11月參加競選以完成博徹思的剩餘任期，必須在8月12日之前提交文件。

博徹思雖遭罷免，但仍可在11月參加下一屆地檢長選舉。

舊金山大學商學院終身教授楊小華博士表示，本次的罷免選舉是民眾發出自己心聲的表現，不是針對某一個人的罷免，而是表現出對舊金山目前混亂治安的不滿，為當政的官員敲響警鐘，告知大家政治不可以走極端，不論是哪個黨派。舊金山華裔占比相當高，市政府執行的一系列政策，不能一味效仿其他州的政策，應該因地制宜。

楊小華說：「很多移民到舊金山尋求的是安穩的生活與良性的經商環境，如果基本的人身安全都保障不了，民眾就會用手中的選票來維護自身的安全與權益了。所以華裔的投票不是針對某一個，而是相對於政府的一系列措施。」

楊小華表示，在整個罷免選舉中，很高興看到有如此積極有能力和行動力的組織領袖，將華人的力量集中起來，不再是一盤散沙。這是華人社區很大的進步與希望所在。

博徹思雖遭罷免，但仍可在11月參加下一屆地檢長選舉。(美聯社)
博徹思雖遭罷免，但仍可在11月參加下一屆地檢長選舉。(美聯社)

舊金山 罷免 博徹思

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