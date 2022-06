博徹思攜家人謝票 稱「正義在我們這邊 ，打贏光榮戰役」

博徹思(右)在家人的陪同下,向支持者表達感謝。(記者王子涵/攝影)

7日晚,在第一輪開票 結果出爐後,罷免 案大局已定,但博徹思 還是攜家人一同到米慎灣的開票派對,對所有的支持者表達感謝。

博徹思表示,舊金山人在過去兩年受夠了疫情和市政廳的腐敗,他們有權利憤怒,然而右翼的億萬富翁利用了民眾的憤怒,「花費超過我們三倍的競選資金推動罷免」;「選民們沒有被問及是否繼續進行司法改革或是其他選項,罷免只是給予民眾釋放憤怒的機會,而他們利用了這個機會。」博徹思說。

博徹思首先對自己的競選團隊表達感謝,稱他們犧牲個人的時間和健康加入團隊,為正義而戰。隨後他提到前天與非裔傳奇民權領袖傑克遜牧師(Jesse Jackson)的接觸,「他講過一句話,拒絕H提案,拒絕地獄。(No on H, No on Hell)」

隨後在博徹思的帶領下,全場高聲念道:「我們不害怕!正義在我們這邊!我們的動機是正確的!我們已經勝利!」博徹思解釋道:「我們已經勝利是因為全國都意識到,我們絕不可能以監禁的方式擺脫貧困,我們不會利用藉口和悲劇來構建安全,我們監獄的人數下降依舊可以保持犯罪率不變甚至下降,我們每一個犯罪受害者都值得關照、服務和愛。」

在投票結果得到選務處和市議會的批准後,博徹思將在10天內離開他的辦公室,市長布里德(London Breed)將指派下一位地檢長。博徹思在當晚並未表達再次參選的意願。