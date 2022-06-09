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博徹思攜家人謝票 稱「正義在我們這邊 ，打贏光榮戰役」

記者王子涵／舊金山報導
博徹思（右）在家人的陪同下，向支持者表達感謝。（記者王子涵／攝影）
博徹思（右）在家人的陪同下，向支持者表達感謝。（記者王子涵／攝影）

7日晚，在第一輪開票結果出爐後，罷免案大局已定，但博徹思還是攜家人一同到米慎灣的開票派對，對所有的支持者表達感謝。

博徹思表示，舊金山人在過去兩年受夠了疫情和市政廳的腐敗，他們有權利憤怒，然而右翼的億萬富翁利用了民眾的憤怒，「花費超過我們三倍的競選資金推動罷免」；「選民們沒有被問及是否繼續進行司法改革或是其他選項，罷免只是給予民眾釋放憤怒的機會，而他們利用了這個機會。」博徹思說。

博徹思首先對自己的競選團隊表達感謝，稱他們犧牲個人的時間和健康加入團隊，為正義而戰。隨後他提到前天與非裔傳奇民權領袖傑克遜牧師（Jesse Jackson）的接觸，「他講過一句話，拒絕H提案，拒絕地獄。（No on H, No on Hell）」

隨後在博徹思的帶領下，全場高聲念道：「我們不害怕！正義在我們這邊！我們的動機是正確的！我們已經勝利！」博徹思解釋道：「我們已經勝利是因為全國都意識到，我們絕不可能以監禁的方式擺脫貧困，我們不會利用藉口和悲劇來構建安全，我們監獄的人數下降依舊可以保持犯罪率不變甚至下降，我們每一個犯罪受害者都值得關照、服務和愛。」

在投票結果得到選務處和市議會的批准後，博徹思將在10天內離開他的辦公室，市長布里德（London Breed）將指派下一位地檢長。博徹思在當晚並未表達再次參選的意願。

博徹思表示，「我們所做的是正確的」。（記者王子涵／攝影）
博徹思表示，「我們所做的是正確的」。（記者王子涵／攝影）

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