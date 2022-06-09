舊金山地檢長人選 華裔湯曉慧有望出線

曾與博徹思競選舊金山地檢長的檢察官湯曉慧，有機會被任命為新地檢長。（本報檔案照）

舊金山 選民7日以60%的票數罷免了地檢長博徹思 （Chesa Boudin），博徹思將在議會正式接受選舉結果後十天離職，他餘下的任期將由市長布里德（London Breed）任命新地檢長完成。

由於博徹思被批評對犯罪分子過於寬容，外界認為，布里德的新地檢長人選可能推翻博徹思實施的政策。雖然布里德拒絕透露考慮名單，但紀事報提出了多位可能的人選。

市議員司嘉怡

舊金山第二選區市議員司嘉怡（Catherine Stefani）是議會中少數的溫和派議員之一，曾在康曲柯士達縣擔任過檢察官 ，並與布里德站站在同一陣線，被認為是最有機會出線的人選。

司嘉怡是舊金山首位公開支持罷免博徹思的民選官員，過去兩年經常在沒有點名的情況下批評博徹思。她把自己定位為受害者和亞太裔社區（AAPI）的戰士，並主張嚴懲毒品犯罪者。

被問到是否有意爭取地檢長一職，她說：「現在沒有出缺，在出缺之前我不會討論這個問題。」

前舊金山檢察官詹金斯

詹金斯（Brooke Jenkins）曾在博徹思手下擔任兇殺案檢察官，早期十分支持博徹思，對博徹思的決定讚賞有加。不過，詹金斯表示，她後來對博徹思的命令失去信心，認為他的命令剝奪了檢察官重要的自由裁量權。

阿拉米達市檢察官湯曉慧

2019年在舊金山地檢長選舉中輸給博徹思的湯曉慧（Nancy Tung），3月時在全國有色人種協進會（NAACP）舊金山大遊行時宣布，如果博徹思被罷免，她願意重新爭取成為舊金山地檢長。

湯曉慧是華裔移民之女，她自詡是舊金山亞太裔居民和被邊緣化社區的維權者。目前在擔任阿拉米達市檢察官的湯曉慧比博徹思獲得更多來自警方的支持。她在2019年選舉中，被視為打擊犯罪的強硬派候選人，支持聯邦政府打擊田德隆區在光天化日下的毒品交易。

委羅尼斯

委羅尼斯（Joe Alioto Veronese）是前舊金山市議會議長和市長候選人阿里奧圖（Angela Alioto）之子，他已經提交文件，準備在2023年競選舊金山地方檢察長。

委羅尼斯把自己定位為刑事司法改革者，願意與警局合作。他說：「我第一件要做的事是和舊金山警局站在同一陣線上，讓他們知道，只要在許可的範圍內，我一定會支持他們。」