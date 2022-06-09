11月再競選舊金山地檢長？博徹思未鬆口

博徹思雖然遭到罷免，但他11月仍可參選下一屆舊金山地檢長。（美聯社）

在選民罷免 他的當晚，舊金山 地方檢察長博徹思 （Chesa Boudin）了解到這座城市的進步主義是有限的。

舊金山紀事報（Chronicle）報導，在「黑人命也是命」（Black Lives Matter）運動中以些微優勢當選舊金山地檢長的博徹思，曾抵制前總統川普職權，他致力改善舊金山刑事司法體系、削減監獄人口、將更多被告轉往接受治療，並對過度使用武力警察提出訴訟。但是，他在7日的地檢長罷免選舉中，發現了舊金山進步主義的極限。

然而，和美國整體一樣，舊金山的政治氛圍改變了，對改革的耐性降低了，許多樂於被貼上進步派人士標籤的選民，現在想要一個能對抗罪惡的傳統鬥士，打擊重塑刑事司法的政策。博徹思陣營和溫和派市長布里德（London Breed）陣營的分歧愈來愈明顯，這在舊金山歷史上是少見的。相對地，舊金山前任地檢長賈斯康（George Gascón）也是一名進步派改革者，警長出身的他獲得時任市長紐森（Gavin Newsom）的任命出任地檢長。

博徹思支持者表示，許多勢力結盟反對博徹思，包括共和黨人、科技界、地方媒體、警局和警察工會。2019年擔任博徹思競選經理的梅伊（Kaylah Williams May）說：「這是一場散布恐懼的完美風暴，博徹思是一個完美的目標。」

博徹思被罷免再次引發舊金山到底有多進步的爭論；進步主義是一個深深烙印在舊金山身上的品牌，幾乎每個居民都稱自己是進步派。

灣區捷運（BART）董事，也是舊金山民主黨縣中央委員會（San Francisco Democratic County Central Committee）成員的李正元（Janice Li）說：「這個城市所有的民主黨人都希望對你證明他們是進步派。他們會說：『我不是種族主義者，但是…』，或『我不是什麼什麼，但是…』。沒有人願意被告知他們不算進步派。」

然而，舊金山的進步主義往往與其明顯的社會不平等現象背道而馳；在舊金山，富裕居民住在美國最昂貴的住房區，避鄰政策（Not in My Back Yard, NIMBY）限制了新住房建設，阻止外來者進入。

博徹思7日晚上對支持者說：「舊金山有兩個城市，兩個司法系統，分別為富人和窮人各準備了一個；這正是我們努力想要改變的。」

博徹思雖然被罷免，但他11月仍然可以參加下屆舊金山地檢長選舉。不過，博徹思拒絕透露他是否會再次參選。

博徹思7日晚上在選舉派對上對熱情的支持者說：「這是一場運動（movement），不是一個瞬間（moment）！」