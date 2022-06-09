總冠軍戰╱柯瑞狂飆31分無力回天 勇士1比2落後

柯瑞狂砍31分，仍然無力救主。（熱心讀者詹文傑供圖）

儘管柯瑞 單場命中6記三分、狂飆31分，儘管他和湯普森在第三節聯手砍下25分，金州勇士 8日仍然以100比116不敵波士頓塞爾蒂克，總冠軍賽 大比數1比2落後。下一場必須取勝，否則將陷入1比3落後的絕境。

維金斯得到18分。（熱心讀者詹文傑供圖）

格林2分6次犯規畢業。（熱心讀者詹文傑供圖）

湯普森打出今年總冠軍賽最好的比賽，拿到25分3助攻，維金斯18分。格林4中1得到2分6次犯規畢業。普爾10分。塞爾蒂克全場7個蓋帽，籃板47個，比勇士多出16個。勇士有17個失誤，內線遭遇對手碾壓，讓對手得了52分，比勇士多出一倍。

塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）26分6籃板9助攻，布朗（Jaylen Brown）27分9籃板5助攻，斯瑪特（Marcus Smart）24分7籃板5助攻。這也是1984年總冠軍賽以來，首次同隊有三人均拿到20分5籃板5助攻的數據。

泰托姆得到26分6籃板9助攻。（熱心讀者詹文傑供圖）

勇士首場讓塞爾蒂克投出41中21、超51%的命中率，次場防守變陣，不再過早收縮防線，更多採用一對一無限換防，切斷塞爾蒂克持球者的傳球路線，壓縮角色球員的投籃空間。結果多個角色球員三分不佳。比如霍福德（AI Horford）4中1只得到2分。

本場比賽中，勇士一開始使用無限換防，隨後，考慮到布朗的持球進攻太過兇猛，首節得到17分的問題，又使用聯防，以利用塞爾蒂克部分持球手三分不准的缺陷。不過，塞爾蒂克依然利用精準傳球和內切，找到得分進攻。勇士一度落後18分。第三節，季後賽打擋拆名列前茅的柯瑞，利用擋拆後霍福德墜落在三分線外、難以防出來的缺點，在外線投三分，單節8中5得到15分，一度將比數反超1分，塞爾蒂克又很快穩定局勢。

針對柯瑞的持球擋拆，塞爾蒂克換下霍福德，將威廉姆斯換上，利用他的運動能力，來干擾柯瑞投射。末節柯瑞倒地爭球、被霍福德壓傷腿。所幸還在堅持比賽，但已無力回天。