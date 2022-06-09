灣區唯一國會席次改選 穆林、卡內帕出線

灣區唯一國會席位選舉，穆林(圖)、卡內帕出線，將前進11月大選。(美聯社)

灣區 唯一國會席位選舉，由加州眾議員 穆林(Kevin Mullin)與聖馬刁縣議員卡內帕(David Canepa)兩位民主黨 籍參選人出線，前進11月大選。截至8日上午，穆林得票數占40%、卡內帕24.6%。共和黨籍商界暨教育界人士瑪塔馬爾(Gus Mattammal)則以18%位居第三。

穆林目前代表地區，包括即將退休的聖馬刁聯邦眾議員斯佩儀(Rep. Jackie Speier)的半島國會選區大部分地區。他在本周初選擁有所有動力，包括籌款領先地位並獲得斯佩儀的關鍵支持。斯佩儀在競選初期，就表態支持曾是她的前幕僚穆林。

穆林在宣布成為初選贏家的聲明中感謝斯佩儀的支持，表示他期待在大選與卡內帕進行「一場誠實且熱烈的對話」(an honest and spirited dialogue)。

聲明指出，選區選民已大聲且清楚表達他們的聲音；在初選排名第一位，證明選民想要一位有經驗的領導人接替國會女議員斯佩儀，且是具有能力與功績的成熟立法人士，以解決現今最困難議題。例如保護民主、建構女性選擇的權益、建造適合所有美國人的經濟，並為下一世代保護地球。

灣區國會席次是讓許多人想望的位置，民主黨籍人士通常可舒適地在席位長達數十年。來自灣區佛利蒙選的羅康納(Rep. Ro Khanna)是最年輕聯邦眾議員，2016年擊敗當時在任議員本田(Mike Honda)。上一次席位空缺是2014年前眾議員米勒(Rep. George Miller)退休時，康柯德的州眾議員迪索勒尼爾(Rep. Mark DeSaulnier)贏得那次選舉。

前進11月大選，金援是穆林的優勢。根據提交給聯邦選舉委員會的初步文件，穆林擁有的現金，幾乎是競爭對手的兩倍，銀行款項超過31萬6000元。卡內帕持有超過17萬3000元。初選排名第四的柏林甘市議員比琪(Emily Beach)持有超過11萬5000元。

不過，儘管這場選舉是灣區唯一有競爭的國會席位，但截至目前，選舉活動顯得有些疲軟。候選人籌款落後較不富裕地區的競選，安全的民主黨席位候選人也未引起太多注目。

許多潛在候選人可能正等待機會，可競選取代其他長期擔任灣區的民主黨國會議員席次。包括巴洛阿圖的艾許(Anna Eshoo)、聖荷西羅芙根(Zoe Lofgren)、舊金山聯邦眾議員議長波洛西(Nzncy Pelosi)都是70或80多歲，預計將於未來幾年退休，但尚未有人直接確定離任計畫。