我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

灣區唯一國會席次改選 穆林、卡內帕出線

編譯組／灣區8日電
灣區唯一國會席位選舉，穆林(圖)、卡內帕出線，將前進11月大選。(美聯社)
灣區唯一國會席位選舉，穆林(圖)、卡內帕出線，將前進11月大選。(美聯社)

灣區唯一國會席位選舉，由加州眾議員穆林(Kevin Mullin)與聖馬刁縣議員卡內帕(David Canepa)兩位民主黨籍參選人出線，前進11月大選。截至8日上午，穆林得票數占40%、卡內帕24.6%。共和黨籍商界暨教育界人士瑪塔馬爾(Gus Mattammal)則以18%位居第三。

穆林目前代表地區，包括即將退休的聖馬刁聯邦眾議員斯佩儀(Rep. Jackie Speier)的半島國會選區大部分地區。他在本周初選擁有所有動力，包括籌款領先地位並獲得斯佩儀的關鍵支持。斯佩儀在競選初期，就表態支持曾是她的前幕僚穆林。

穆林在宣布成為初選贏家的聲明中感謝斯佩儀的支持，表示他期待在大選與卡內帕進行「一場誠實且熱烈的對話」(an honest and spirited dialogue)。

聲明指出，選區選民已大聲且清楚表達他們的聲音；在初選排名第一位，證明選民想要一位有經驗的領導人接替國會女議員斯佩儀，且是具有能力與功績的成熟立法人士，以解決現今最困難議題。例如保護民主、建構女性選擇的權益、建造適合所有美國人的經濟，並為下一世代保護地球。

灣區國會席次是讓許多人想望的位置，民主黨籍人士通常可舒適地在席位長達數十年。來自灣區佛利蒙選的羅康納(Rep. Ro Khanna)是最年輕聯邦眾議員，2016年擊敗當時在任議員本田(Mike Honda)。上一次席位空缺是2014年前眾議員米勒(Rep. George Miller)退休時，康柯德的州眾議員迪索勒尼爾(Rep. Mark DeSaulnier)贏得那次選舉。

前進11月大選，金援是穆林的優勢。根據提交給聯邦選舉委員會的初步文件，穆林擁有的現金，幾乎是競爭對手的兩倍，銀行款項超過31萬6000元。卡內帕持有超過17萬3000元。初選排名第四的柏林甘市議員比琪(Emily Beach)持有超過11萬5000元。

不過，儘管這場選舉是灣區唯一有競爭的國會席位，但截至目前，選舉活動顯得有些疲軟。候選人籌款落後較不富裕地區的競選，安全的民主黨席位候選人也未引起太多注目。

許多潛在候選人可能正等待機會，可競選取代其他長期擔任灣區的民主黨國會議員席次。包括巴洛阿圖的艾許(Anna Eshoo)、聖荷西羅芙根(Zoe Lofgren)、舊金山聯邦眾議員議長波洛西(Nzncy Pelosi)都是70或80多歲，預計將於未來幾年退休，但尚未有人直接確定離任計畫。

眾議員 灣區 民主黨

上一則

6匪闖聖荷西貝律耶沙華人區 入室搶劫 槍指受害者 要脅殺死1歲兒

下一則

金山通過7提案 罷免改革C提案遭否決

延伸閱讀

國會暴亂案首場電視聽證將登場 一場大戲揭5大關鍵

國會暴亂案首場電視聽證將登場 一場大戲揭5大關鍵
斯洛伐克國會友台小組主席：駐處應更名「中華民國」

斯洛伐克國會友台小組主席：駐處應更名「中華民國」
國會暴動案 華郵：川普曾計畫與支持者會合赴國會

國會暴動案 華郵：川普曾計畫與支持者會合赴國會
聯邦州公職 華人多數可連任

聯邦州公職 華人多數可連任
初選投票日 加州選情出奇冷 華裔候選人表現有看頭

初選投票日 加州選情出奇冷 華裔候選人表現有看頭

熱門新聞

25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被擄走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

2022-06-05 18:53
影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

2022-06-08 14:58
優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）

全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

2022-06-01 02:00
CA Bakehouse目前銷售「麻糬蛋糕」(mochi cakes)，受到顧客歡迎。(圖取自CA Bakehouse官方臉書)

聖荷西華裔麵包店賣麻糬馬芬多年 突收終止函

2022-06-02 02:12
灣區病例仍在持續增加中，衛生專家表示，現在要避免被傳染十分困難。（美聯社）

灣區疫情延燒 染疫人數比5月初增加近1倍 想避免傳染很難

2022-06-02 02:20
涉嫌闖入舊金山民宅搶劫婦女300萬美元男子，在台灣被捕。（美聯社）

涉闖金山民宅劫300萬 男子在台落網被遣返

2022-06-05 02:18

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著