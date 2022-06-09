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金山通過7提案 罷免改革C提案遭否決

記者李怡舊／金山報導
民選官員曾多次到舊金山華埠為A提案MUNI可靠性與街道安全債券造勢。 （記者李怡／攝影）
民選官員曾多次到舊金山華埠為A提案MUNI可靠性與街道安全債券造勢。 （記者李怡／攝影）

舊金山市7日選舉中共有八個公投提案，除了廣受關注的罷免地方檢察長博徹思的H提案，其他提案涉及公共交通、廉潔政府、罷免官員、清潔衛生、樓宇建設程序等多個方面。市選務處8日公布的計票結果顯示，需要多數票才能通過的A提案MUNI公債案，以63.32%得票率領先。改革罷免制度的C提案以60.25%選票否決。其他六項提案均獲六成比例支持通過。

A提案：MUNI可靠性與街道安全債券

支持：63.53%；反對：36.47%

A提案擬發行4億元公債，用於建設和改善三藩市公車系統，維修和翻新交通局設施及設備，維護和維修MUNI車輛，通過提升系統增加MUNI可靠性，提升地鐵速度、可靠性和載客能力，提昇街道安全等。

B提案：樓宇檢查委員會

支持：58.93%；反對：40.99%

B提案擬修改市府憲章，要求樓檢局運用其它各部門委員會一致的運作模式，取消原有的指定機制，面向大眾，加強社區參與方面的透明度。

C提案：罷免時間表和空缺任命

反對：60.59%；支持：39.41%

加強對罷免民選官員的時間限制，不允許在選舉的同年提出罷免，意在減少頻繁罷免選舉造成的經濟和資源浪費。提案將不得提起罷免的時限，從上任後6個月延長至1年，在常規選舉前的18個月內不得向選務處遞交罷免請願。提案還規定，市長任命的估值官、地檢長等官員將被禁止參加之後一次競選連任，以示公平。

D提案： 增加受害者法律服務

支持：60.92%；反對：39.08%

D提案建議設立新的受害者及證人權益辦公室，將目前分布在多個部門的受害者服務匯總。若提案獲得通過，該辦公室將在2023-24財年啟動試點計畫，為家庭暴力受害者提供免費法律代理。

E提案：杜絕向承包商索取奉命捐款

支持：66.54%；反對：33.46%

E該提案禁止市府官員、部門領導、委員會成員和指定雇員向與市府有業務的承包商索取奉命捐款（behested payments），意在終止市府內「花錢辦事」的不正之風。

F提案： 垃圾回收費率監管

支持：67.55%；反對：32.45%

F提案建議將綠源再生本地定價和提出新費率的監管權移交市主計官，而非工務局長。設立回收費率董事會（Refuse Rate Board）增加程序透明度。提案還將賦權舊金山市打破「綠源再生」（Recology）超過90年的壟斷。

G提案：公共衛生緊急休假

支持：60.40%；反對：39.60%

G提案要求雇員100人以上的大公司，如果全市因為傳染病等原因進入公共衛生緊急狀態，雇員染疫或需要照顧染疫家人時，公司需要提供至多80小時帶薪假期。小公司及非營利公司可獲豁免。

罷免 舊金山 地鐵

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