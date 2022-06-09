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11月州長決選 達勒挑戰紐森

編譯組／綜合8日電
加州州紐森（右）與聯邦參議員帕迪亞（左）都在7日舉行的初選中輕鬆勝出。（美聯社）
加州州紐森（右）與聯邦參議員帕迪亞（左）都在7日舉行的初選中輕鬆勝出。（美聯社）

加州東北部農民出身的共和黨州長候選人達勒（Brian Dahle），在7日的初選中擊敗其他20多名候選人，獲得11月與紐森對決的機會。對達勒來說，這將是一場艱苦的戰鬥，因為他的對手紐森，是加州最有權勢的民主黨人。

加州選民7日對初選展現出一致的冷漠，投票率可能創下歷史新低，唯一被認為有可看性的，是州長選舉誰獲得第二高票。

初期開票結果顯示，民主黨候選人在加州和國會參議院的選舉中目前都輕鬆領先。加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）目前得票數領先共和黨對手謬瑟（Mark Meuser）和其他21名候選人；加州檢察長邦塔（Rob Bonta）領先共和黨的霍克曼（Nathan Hochman）和厄利（Eric Early），以及現任沙加緬度地檢長的無黨派候選人舒伯特（Anne Marie Schubert）。

聖荷西信使報表示，面對鮮為人知的對手，加上加州民主黨人數是共和黨人數的兩倍，11月州長決選似乎已預設好結果。

紐森7日晚上推文稱，在共和黨人剝奪女性選擇權、在槍枝暴力奪去無數生命還袖手旁觀的情況下，加州是美國共和黨人攻擊身為美國人的基本權利的「解毒劑」（antidote）。

不過，達勒在選舉之夜派對中反駁紐森，表示11月選舉將結束25年來加州一黨專政、政府認知與加州人實際生活脫節的局面。達勒說，紐森不了解加州人每天經歷了什麼，包括油價、電費、消費物價和子女的教育體系。

聖地牙哥加大政治學教授庫瑟（Thad Kousser）說：「紐森在去年9月已先行贏得了這場選舉，我不認為紐森會面臨任何重大的威脅。他在今年剩下的任期內只需要專心執政就可以。」

政治專家認為，7日的初選還有一些其他值得注意的地方。

資深政治分析師舒納（Dan Schnur）說：「對加州和整個美國來說，舊金山地檢長罷免選舉和洛杉磯市長選舉都非常重要。這兩個地區的進步派選民都擔心犯罪和遊民問題，因此可以從選舉結果中吸取教訓，了解全國選民，特別是民主黨選民對這些問題的看法。」

不過，選民的憂慮並未影響紐森和邦塔在選舉中勝出，舒納認為，這是因為這兩項選舉都不被視為是競爭激烈的選舉，因為共和黨自2006年以來不曾在加州重要職務上獲得勝利。

舒納說：「邦塔是否能勝出取決於對手是誰。如果是舒伯特或霍克曼，他將有一場硬要打。」

加州檢察長邦塔目前得票數領先其他候選人。（美聯社）
加州檢察長邦塔目前得票數領先其他候選人。（美聯社）

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