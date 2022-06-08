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期中選舉初選／金山投票率估16% 恐創新低 亞裔選票至關重要

記者李怡／舊金山報導
7日選舉日當天，在選務處投票的民眾。（記者李怡/攝影）
7日選舉日當天，在選務處投票的民眾。（記者李怡/攝影）

7日初選投票舊金山的投票站十分冷清；專家指出，選民對今年選舉缺乏熱情，年輕人參與率低，加上政黨比率懸殊，缺乏激烈競爭性，選民興趣不足。

全州範圍內的數字同樣低，根據諮詢公司政治數據的信息表明，截至周一，有15%的選票返回。在九縣灣區，納帕縣的比率最高，為24%，而索拉諾縣和阿拉米達縣的比率最低，為13%。

舊金山選務處表示，舊金山的投票率可能是近年來最低的。自疫情開始以來，大多數舊金山人在選舉日之前會投票，或通過郵寄選票，或將選票投遞到投票中心。在過去的三次全市選舉中，三分之二或更多的選票來自選舉前的一天。這次選舉也大概如此，大約三分之一的選票將在今天親自投票或交付給選舉部門。

占舊金山市人口三分之一的亞裔選民，對選舉結果至關重要。目前還沒有關於有多少登記選民的具體數據，但近3萬人要求中文投票，是本市最大的非英語群體，占選民的6%。根據上周選務處公布的數據顯示，本次初選的投票率約為16%，亞裔選民的投票率也占全部族裔的16%。

位於舊金山華埠城市學院的投票站也不如以往繁忙，據投票站工作人員Sandra Fong說，截至周二下午2點55分，位於舊金山Kearny街的城市學院投票站總共有12名選民、5名臨時選民共約20人投下選票，現場顯得冷冷清清。

政治資訊數據公司副總裁米切爾（Paul Mitchell）說：「從我們所看到的情況可清楚看出，儘管加州比過去任何時候都容易投票，但投票率很低。」他指出，新冠肺炎疫情期間，加州推出一些永久性選舉措施，包括向每位登記選民發送通訊選票，寄送選票不需郵票，允許鄰居和其他人蒐集選票，選舉官員還會向未能在選票上簽名的選民伸出援手等。但至6日的數據指出，加州14%投票率與去年州長罷免選舉前一日的近38%選民完成投票，以及2018年期中選舉前一日22%投票率，呈現鮮明對比。

周二，舊金山約有100名投票站工作人員請病假，大多是因為與COVID相關的原因，但缺席並未對投票站和投票中心造成重大影響，也不會影響計票；選舉部主任約翰·阿恩茨(John Arntz)說：「缺勤人數約占全市投票站工作人員總數的5%，在市政廳有100名選務人員待命，隨時準備在缺勤的地方補位，不會影響統計投票結果。」

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