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49人伽羅博羅因肩傷訓練缺席 留隊成疑

記者王子涵╱舊金山報導
伽羅博羅缺席迷你訓練營。（Instagram截圖）
伽羅博羅缺席迷你訓練營。（Instagram截圖）

舊金山49人（San Francisco 49ers）四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）近日並未現身球隊訓練營，由於交易請求遲遲未被管理層兌現，他在新賽季返回球隊更衣室的可能性十分渺小。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的消息，伽羅博羅在3月接受肩部手術後，已經被球隊豁免參加為期3天的迷你訓練營。訓練營周二（7日）正式開始，球隊規定缺席的球員將受到懲罰，缺席全部3天的訓練最高罰款95877元。

49人主教練沙納漢（Kyle Shanahan）上周表示，球隊中的三位球星薩繆爾（Deboo Samuel）、威廉姆斯（Trent Williams）和博薩（Nick Bosa）都有望加入到迷你訓練營中。這番話預示著，球隊管理層與薩繆爾的關係已經有所好轉，後者曾因合同續約問題要求球隊交易掉他。

至於伽羅博羅的缺席，外界並不意外。沙納漢和總經理林奇（John Lynch）已經表示，待伽羅博羅肩部傷勢恢復後，球隊將重啟他的交易，他預計將在今年7月初痊癒。

「他曾很接近被交易，但是這種事誰又能意料到呢。」沙納漢說，「自從他接受手術後，一切都暫停了。」

張哲遠表示，沒有人會責怪球員為健康所做出的的決定。（記者王子涵/攝影）
張哲遠表示，沒有人會責怪球員為健康所做出的的決定。（記者王子涵/攝影）

49人資深球迷張哲遠表示，伽羅博羅在交易前選擇手術的決定徹底打亂了管理層的計畫。他的合同是球隊在新賽季前不得不處理的「累贅」，這讓球隊在談判的天平中已經處於不利的地位。而從肩膀傷勢恢復歸來的伽羅博羅，是否還能回到原來的狀態，沒有人會得知，這也讓對伽羅博羅感興趣的球隊最後悻悻而歸。「不過站在球員的角度，身體康復肯定他第一考慮的要素，沒有人會責怪他為健康所做出的的決定。」張哲遠說。

目前，伽羅博羅還沒有和球隊教練組進行聯繫。49人新任四分衛教練格里塞（Brian Griese）表示，自他在今年3月被聘用以來，還沒有受到伽羅博羅的短信。

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