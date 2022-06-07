傑克遜牧師、社區領袖 為博徹思站台

懇請舊金山選民反對H提案，傑克遜牧師聯同多位社區領袖齊聚為博徹思站台。（記者王子涵／攝影）

舊金山 非裔民權領袖傑克遜牧師（Jesse Jackson）5日與多位社區領袖、民選官員、工會領袖齊聚，在選舉日前的最後一個周末舉行記者會，共同為舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）站台，提醒選民反對罷免 選舉。

族裔正義聯盟（Rainbow PUSH Coalition）主席布萊恩特（Joseph Bryant）牧師表示，很高興看到不同族裔站在一起，他說：「檢察長博徹思一直為我們不同社區奮鬥，我們希望看到這樣為民服務的地檢官。」

傑克遜牧師在去年因亞裔社區所遭到的仇恨犯罪等問題，到訪過舊金山市，並與博徹思會面，他表示，博徹思對社區的關心毋庸置疑，希望舊金山市選民在投票 日選舉時反對H提案。

前華裔警察委員鄧新源（Bill Ong Hing）表示，傑克遜牧師多年來為爭取少數族裔的民權及團結方面做了很多工作，「我對傑克遜牧師印象深刻，能夠和他一同反對罷免博徹思意義重大，我認為我們不單要反對罷免，更要在博徹思完成任期後確保他連任。」他提醒選民，要認清事實的真相，博徹思把民眾的安全放在首位，並在掌握足夠證據時挺身而出，起訴仇恨犯罪。

前市議會主席余鼎昂（Norman Yee）表示，他在2019年並沒有支持博徹思，但在這兩年看到博徹思把他最初競選時承諾的改革，一步一步實現後，他對博徹思另眼相看。在跟博徹思直接溝通後，余鼎昂知道他關心華人社會的安全，相信他能為受害者帶來正義。

博徹思表示，傑克遜牧師在很多人心目中的地位是舉足輕重的，所以很感謝得到他的肯定。博徹思說：「推翻這個罷免，只是司法制度改革需要清處的一個障礙，我需要做的工作還有很多；我肩負著社區領袖對我工作的期望，我懇請舊金山的選民們在投票日反對H提案，讓我們的家，讓這座城市更加安全和美好。」

出席記者會的嘉賓還有市議員盧凱莉（Hillary Ronen）、舊金山工會總會主席凱西（Mike Casey）、灣區捷運董事李元正（Janice Li），以及前市議員李麗嫦等。