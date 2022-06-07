我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

傑克遜牧師、社區領袖 為博徹思站台

記者王子涵／舊金山報導
懇請舊金山選民反對H提案，傑克遜牧師聯同多位社區領袖齊聚為博徹思站台。（記者王子涵／攝影）
懇請舊金山選民反對H提案，傑克遜牧師聯同多位社區領袖齊聚為博徹思站台。（記者王子涵／攝影）

舊金山非裔民權領袖傑克遜牧師（Jesse Jackson）5日與多位社區領袖、民選官員、工會領袖齊聚，在選舉日前的最後一個周末舉行記者會，共同為舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）站台，提醒選民反對罷免選舉。

族裔正義聯盟（Rainbow PUSH Coalition）主席布萊恩特（Joseph Bryant）牧師表示，很高興看到不同族裔站在一起，他說：「檢察長博徹思一直為我們不同社區奮鬥，我們希望看到這樣為民服務的地檢官。」

傑克遜牧師在去年因亞裔社區所遭到的仇恨犯罪等問題，到訪過舊金山市，並與博徹思會面，他表示，博徹思對社區的關心毋庸置疑，希望舊金山市選民在投票日選舉時反對H提案。

前華裔警察委員鄧新源（Bill Ong Hing）表示，傑克遜牧師多年來為爭取少數族裔的民權及團結方面做了很多工作，「我對傑克遜牧師印象深刻，能夠和他一同反對罷免博徹思意義重大，我認為我們不單要反對罷免，更要在博徹思完成任期後確保他連任。」他提醒選民，要認清事實的真相，博徹思把民眾的安全放在首位，並在掌握足夠證據時挺身而出，起訴仇恨犯罪。

前市議會主席余鼎昂（Norman Yee）表示，他在2019年並沒有支持博徹思，但在這兩年看到博徹思把他最初競選時承諾的改革，一步一步實現後，他對博徹思另眼相看。在跟博徹思直接溝通後，余鼎昂知道他關心華人社會的安全，相信他能為受害者帶來正義。

博徹思表示，傑克遜牧師在很多人心目中的地位是舉足輕重的，所以很感謝得到他的肯定。博徹思說：「推翻這個罷免，只是司法制度改革需要清處的一個障礙，我需要做的工作還有很多；我肩負著社區領袖對我工作的期望，我懇請舊金山的選民們在投票日反對H提案，讓我們的家，讓這座城市更加安全和美好。」

出席記者會的嘉賓還有市議員盧凱莉（Hillary Ronen）、舊金山工會總會主席凱西（Mike Casey）、灣區捷運董事李元正（Janice Li），以及前市議員李麗嫦等。

舊金山 罷免 投票

上一則

加州猴痘續增 學者示警：此波病症從生殖器展開

下一則

博徹思遞交選票 有信心贏罷免選舉

延伸閱讀

舊金山地檢長博徹思遞交選票 有信心贏得罷免選舉

舊金山地檢長博徹思遞交選票 有信心贏得罷免選舉
犯罪除罪化導致民怨高漲 進步派檢察長去留受矚目

犯罪除罪化導致民怨高漲 進步派檢察長去留受矚目
深圳「賓利貴婦大戰勞斯萊斯」涉事社區為千萬豪宅

深圳「賓利貴婦大戰勞斯萊斯」涉事社區為千萬豪宅
舊金山圖書館華語課 推廣台灣文化

舊金山圖書館華語課 推廣台灣文化
罷免博徹思 標誌進步派對遊民、毒品氾濫也忍無可忍

罷免博徹思 標誌進步派對遊民、毒品氾濫也忍無可忍

熱門新聞

25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被擄走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

2022-06-05 18:53
優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）

全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

2022-06-01 02:00
委利賀漁民非法捕撈250多隻珍寶蟹。（美聯社）

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

2022-05-31 02:00
華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
灣區病例仍在持續增加中，衛生專家表示，現在要避免被傳染十分困難。（美聯社）

灣區疫情延燒 染疫人數比5月初增加近1倍 想避免傳染很難

2022-06-02 02:20
CA Bakehouse目前銷售「麻糬蛋糕」(mochi cakes)，受到顧客歡迎。(圖取自CA Bakehouse官方臉書)

聖荷西華裔麵包店賣麻糬馬芬多年 突收終止函

2022-06-02 02:12

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了