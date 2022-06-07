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選票未寄回 選舉日可赴投票站投票

編譯組／綜合6日電
還未寄出郵寄選票的民眾，可以在選舉日當天前往投票站投票。（美聯社）
還未寄出郵寄選票的民眾，可以在選舉日當天前往投票站投票。（美聯社）

7日是加州2022年初選選舉日，但許多選民似乎還未寄出郵寄選票。根據選民數據公司Political Data Intelligence公布的數據，加州一共寄出2190萬張郵寄選票，選前只有約14%的選票寄回，未寄回的選票還有1880萬張。

如果您是還未寄回選票的加州選民之一，或您還未登記成為選民，現在要投票還不算太晚。以下是選舉日當天投票的注意事項：

●如何投票？

所有已登記為選民的加州居民應該都已在選前收到郵寄選票，如果您沒有收到郵寄選票，可能是被誤寄到其他地址。您可以前往各縣選務處詢問並索取一張選票。

在選前沒有收到選票的選民，仍然可以選擇在選舉日當天寄出選票、將填好的選票投入選票收集箱、或親自將選票交到投票中心，親自交付的選票必須在選舉日當晚8時之前提交。要注意的是，郵寄選票的郵戳必須是選舉日當天（6月7日）或之前。

加州AB37法案讓郵寄投票成為加州選舉的永久性選項，也允許計算選舉日之後七天內收到的郵寄選票，這項法律已從去年開始實施，

●如何親自前往投票？

選舉日當天投票站的開放時間是上午7時到晚上8時，您可以上網https://www.sos.ca.gov/elections/polling-place查詢您所屬的投票站地點。

如果您正在軍中服役、旅居海外，或是殘障人士，無法前往投票站投票，加州州務卿建議您聯絡您居住的縣選務處。

●還未登記為選民怎麼辦？

選民登記截止日期為5月23日，但民眾仍然可以在選舉日當天登記為選民。選舉日當天才登記為選民投出的選票會是臨時性的，取決於您的選民登記是否成功，一旦成功成為選民，選票就會被計算在內。

●需要注意哪些事項？

別忘了在郵寄選票的信封後面簽名，並確認簽名與您的選民紀錄使用的簽名一致。若想追蹤郵寄選票，可以上網wheresmyballot.sos.ca.gov查詢，在選務處收到您的選票後，追蹤應用程式會發短訊通知。

投票 加州 選民登記

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