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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

7年前在漁人碼頭槍殺女 無證移民獲釋

編譯組／美聯社舊金山6日電
舊金山女子2015年遭到無證移民扎拉特槍殺。（美聯社）
舊金山女子2015年遭到無證移民扎拉特槍殺。（美聯社）

對被控在2015年於舊金山漁人碼頭槍殺一名女子，但已被判謀殺罪名不成立的一名墨西哥無證移民，加州聯邦法官6日對他判處他已經服刑的時間，即他已可獲釋。

32歲的女子史坦利（Kate Steinle）2015年7月4日與父親和友人前往舊金山漁人碼頭，在14號碼頭遭到無證移民扎拉特（Jose Inez Garcia Zarate）槍殺。這起震驚全美國的事件造成民眾對移民問題看法的分歧，川普呼籲打擊非法移民和包括舊金山在內拒絕與移民局合作的庇護城市。

扎拉特在庭訊表示，他在碼頭一張長凳下發現一把槍，由於槍被包裹在一件T恤中，他撿起來之後意外走火。當局表示，射出的子彈從地面彈起後擊中了史坦利。

扎拉特2017年被舊金山陪審團宣判謀殺罪名不成立，但被控非法持有槍械。今年3月，札拉特對是一名持有槍械的重罪犯和是一名非法移民持有槍械等罪名認罪。

聯邦法官奇布里亞（Vince Chhabria）6日在宣讀判決前對扎拉特說：「如果你再回來美國，再被我看見的話，我絕不會放過你。這是我給你的最後警告：不要再回到這個國家。」

奇布里亞同時嚴辭譴責，患有精神分裂症的扎拉特在被拘留期間幾乎沒有接受過任何治療。

扎拉特獲釋後將被送往德州，接受未能報告自己所在地點的審判。扎拉特曾五次被美國驅逐出境，在槍殺案發生時，扎拉特正面臨再次被驅逐出境的命運。

非法擁有槍械最高可判處10年徒刑，但檢察官同意判處扎拉特已服刑的時間，再加三年緩刑。扎拉特原本希望為扎拉特爭取到更短的刑期，好讓他可以縮短在德州服刑的時間。

奇布里亞表示，他不相信檢察官所說扎拉特是蓄意犯下槍擊罪行，認為扎拉特因為精神問題，可能不了解當天究竟發生了什麼。

奇布里亞還對扎拉特表示同情，因為他在獄中度過七年時間，卻沒有獲得藥物或有意義的精神治療。

被控2015年在舊金山漁人碼頭殺一名女子的無證移民札拉特獲釋。（美聯社）
被控2015年在舊金山漁人碼頭殺一名女子的無證移民札拉特獲釋。（美聯社）

非法移民 舊金山 德州

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