加州猴痘續增 學者示警：此波病症從生殖器展開

加州猴痘病例續增，專家詳解實際症狀和應注意事項。（美聯社）

隨著猴痘 在世界各地出現，加州已有包括舊金山 一例在內的五個病例，專家說其皮疹症狀可能是微妙、甚至不為察覺的；而且症狀並不總是從臉部開始。同樣，較新的病狀也可能沒有傳統猴痘那種類似流感 的症狀。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）5日曾說：「目前這次猴痘爆發與『教科書式 』猴痘的主要不同點是，皮疹似乎開始於生殖器區域和肛門，而不是臉部或軀幹。從生殖器開始，它可以轉移到手臂和手掌，有時也可以到臉部，包括嘴巴。」

人類感染猴痘，通常由被感染的動物咬傷或抓傷引起；但是由於這次猴痘全球爆發的廣泛程度，令人懷疑其感染是來自人與人之間的接觸。猴痘可以通過病變、體液、呼吸道飛沫和親密或性接觸傳播，但它不是一種性傳播疾病。

癥狀通常以發燒、頭痛、淋巴結腫大、肌肉痠痛、發冷和疲勞開始。特徵性的皮疹在1至3天內以充滿膿液的水泡形式出現，過去是在臉上開始，然後轉移到身體的其他部位。但在最近的許多病例中，水泡開始於不同的區域，且僅在一個區域內出現。陳子平說，許多患者的皮疹僅限在生殖器或肛門區域。

陳子平說：「皮疹的類型或性質與『教科書式 』猴痘是相同的：一開始是一個紅點，然後演變成液體或充滿膿液的水泡，接著可以演變成潰瘍，然後結痂。它們可能會非常痛苦，但並不總是如此。 」

這次猴痘另一值得注意的特點是，其類似流感的症狀並不總是在皮疹形成後出現，因此它可能會被誤認為是其他疾病。

陳子平說：「目前皮疹和水泡的表現比以前的爆發更微妙，因此受感染的人甚至可能沒有這些症狀。早期它可能看起來像一個癤子或葡萄球菌感染，後來可能像皰疹或梅毒潰瘍，結痂時方式甚至可能類似於水痘結痂。」

雖然到目前為止，許多病例出現在男同性戀者，及與男性性交的男雙性戀者身上，但世界衛生組織強調，任何與受感染者有過密切接觸的人都有風險。截至6月3日，美國本土有25個病例。CDC說，這種疾病會持續2到4周，許多受感染的人有一個 「溫和的、自我限制的病程」。