罷免博徹思 標誌進步派對遊民、毒品氾濫也忍無可忍

舊金山街頭遊民和毒品氾濫問題引起很多進步派選民轉向。(本報檔案照)

弗里德曼(Tamara Freedman)一直認為自己是真正舊金山民主黨 人。這位框架店老闆是自豪的環保主義者和支持墮胎權者，並相信城市作為無證移民庇護站的地位。

但由於吸毒者使用市府發放的吸管和箔紙吸入芬太尼，用針頭注射芬太尼，然後在她Russ街商店門前昏迷了一整天，她和朋友們有了某種政治身分危機。

「我所有的朋友都認為自己相當進步，」她說。 但他們現在談論的是「我想，我不像自己想像的那樣自由」。

隨著對極左政治的反彈，這座城市似乎即將迎來變化。

這場戰鬥將在7日的初選中展開，主要內容是針對舊金山檢察長博徹思的罷免 投票。最近民意調查顯示，博徹思前景黯淡，大多數人對他的支持率很低。

整個國家都在關注這場選舉，甚至華爾街日報也支持此次罷免。舊金山作為「極端寬容肆虐」的城市的象徵，是保守媒體和深夜喜劇演員的常見素材。他們正在推動其他民主黨據點的政治清算，如洛杉磯。在洛杉磯犯罪激增的情況下，進步的地方檢察長，也曾是前舊金山地檢長賈斯康正面臨著他自己的罷免選舉。

7日將舉行的罷免地檢長博徹思選舉，引起全國關注。(本報檔案照)

罷免投票是對進步人士的一系列政治考驗中的最新一次。 2月選民罷免了三名舊金山教育委員會成員，他們被描繪成更關心重命名他們認為是壓迫象徵的學校，而不是在大流行期間重新開放學校。

NBA分析師巴克利（Charles Barkley）上個月打趣說，一場大雨可能會「清理(舊金山)那些骯髒的街道」。

2日勇士隊舉辦NBA總決賽第一場比賽的那一天，清理工作人員出現在南市場和田德隆社區的一些最骯髒的地方。這對博爾斯(Colby Boles) 來說已經太晚了，兩年前，當癮君子在他的街道上搭起帳篷時，他的妻子和兒子全搬到了他們在太浩湖附近的度假屋，他的妻子說「我們不能再住在這裡了」。

他一直認為自己是自由派民主黨人，但這些天來，他不知道該怎麼稱呼自己，變化太大了。

舊金山市長布里德是民主黨人，曾提議在「撤資警察」(defund police)運動的高峰期削減1.2億元警察預算。但是在上周制訂新預算時，她將公共安全視為首要任務，並提議向警察部門增加5000萬元，重點是雇用和留住更多警官。

信使報指出，雖然舊金山近三分之二登記選民是民主黨人，另外27%無黨籍，但舊金山遠不是千篇一律的自由主義巨石。

舊金山的公共關係危機專家辛格(Sam Singer)說，如果7日罷免成功，可能正是舊金山市在全國重建聲譽所需要的。此次罷免「將成為舊金山的形像是否發生變化，或者這座城市是否繼續陷入對犯罪分子軟弱的名聲中的風向標時刻。」

但對屋崙的進步政治顧問奧索里奧(Anat Shenker-Osorio)來說，遊民、毒品和博徹思並不是真正的問題。她說，很難否認收入不平等是災難性的，正在摧毀人們的生活。

博徹思競選團隊同樣表示，早在他上任舊金山檢察長之前，遊民和毒品就已經是危機，將城市的所有弊病歸咎於一個人是不公平的。

團隊發言人(Jim Ross)羅斯對「罷免選舉是中間派民主黨起義」的觀點提出異議，而是稱其為共和黨驅動的策略，「純粹是想要推翻2020年選舉的力量試圖攫取政治權力」。