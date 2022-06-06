柯瑞砍29分 勇士痛宰綠衫軍主場扳平戰局

柯瑞（左）利用突破進攻。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士 5日晚以107比88大勝波士頓塞爾蒂克，總冠軍賽大比數扳平為1比1。最擅長打第三節的勇士，第三節利用鐵血防守，打出35比14的衝擊波，將比賽打花，奠定勝局。柯瑞 三分球12中5、罰球7中6，砍下29分6籃板4助攻，第三節單節拿了14分，一人得分就和塞爾蒂克單節得分持平。

勇士5人上雙，普爾17分，第三節6分，包括一個壓哨三分，點燃全場觀眾氣勢。魯尼12分7籃板，維金斯11分，湯普森11分，格林9分5籃板7助攻。在勇士的強悍防守下，塞爾蒂克有18次失誤，讓勇士得到33分。霍福德（AI Horford）4中1只得到2分，布朗（Jaylen Brown）17中5入帳17分，泰托姆（Jayson Tatum）雖然得到28分，但無力救場。

格林防守塞爾蒂克的泰托姆。（記者劉先進╱攝影）

上一場，勇士在末節一段時間被塞爾蒂克打出20比2的衝擊波輸球。當柯瑞下場後，勇士在末節開局擺出普爾、湯普森、小波特、伊古達拉和格林的陣容。這套陣容的攻防都有漏洞，進攻端，伊古達拉和格林三分不佳，對手可以肆意放空，包夾輪轉其他射手。而普爾面臨季後賽 開始以來的最強硬防守，進攻猶豫，有些顧此失彼。這套陣容只使用了6.4分鐘，百回合防守失分153.8分，淨勝分是負的17.5分。普爾三分5中1，只得到9分4失誤，個人場上正負值-19分，全隊最差。

普爾第三節壓哨命中超遠三分，和柯瑞慶祝。（記者劉先進╱攝影）

伊古達拉本場因為膝蓋腫脹並未進入輪換陣容，肘部骨折的佩頓傷後首次復出，數次對位泰托姆防守，又能投射三分球，在攻防兩端收穫奇效。針對上場塞爾蒂克三分四面開火、布朗關鍵時刻瘋狂取分的進攻局勢，勇士調整頗多。比如，讓湯普森防霍福德，利用湯普森的體型和速度鎖死進攻。讓格林對位布朗，布朗雖然擅長得分，組織進攻和運球並非長項，勇士忽然在邊線夾擊，造成失誤，快攻搶投三分。維金斯雖然主防泰托姆，但他突破到內線，多人形成陷阱，再輪轉換防外線投手。進攻端，勇士的柯瑞第三節打滿12分鐘，並未休息，利用他的進攻來牽製對手。他持球攻擊更加堅決和快速，利用大個子魯尼的擋拆，快速投三分。

泰托姆對吹罰不滿，隊友安慰。（記者劉先進╱攝影）

教頭柯爾說，他和柯瑞一樣，在首戰失利後失眠了。他也喜歡球隊擁抱帶著絕望的心態打球。「這就是季後賽的意義所在，你在季後賽中一直都有這種感覺，不一定是0比1落後，我們在孟菲斯系列賽的早些時候感覺到這一點。我們輸了一場40分的比賽，你最好相信有一種絕望的感覺，但這正是最好的一面，你必須要有這種優勢。觀察首戰，在那場比賽中，我們有太多的時間崩潰了，感覺我們沒有專注，也不知道該怎麼做。因此，在一個系列賽中落後的一部分是，用體能、注意力和優勢做出適當的反應，並確保保持競爭力。」