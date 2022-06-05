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首起猴痘疑似病例 舊金山現蹤

記者李怡／舊金山報導
舊金山疑現首例猴痘病例。（電視新聞截圖）
舊金山疑現首例猴痘病例。（電視新聞截圖）

本報4日收到來自舊金山公共衛生局(SFDPH)的消息稱，舊金山發現了首例疑似猴痘病例。疑似感染者目前處於隔離狀態，狀況良好。報告稱，此人在可能將感染傳播給他人的時間段內，均沒有密切接觸者。關於病例的初步測試已於周五在州實驗室完成，公衛局正在等待美國疾病控制和預防中心(CDC)對這一測試結果的確認。

舊金山公衛局同時提醒民眾，面對猴痘病毒的傳播不要恐慌，普通人群感染的風險很低，已知的猴痘病毒傳播主要是通過長時間密切接觸和體液。但如果與多人有密切的身體接觸，包括性接觸，會使猴痘的傳播和感染風險增高。

舊金山公衛局醫生菲力普（Dr. Susan Philip.）說，「應對猴痘病例傳播，舊金山已做好了準備。我們要強調的是，這不是一種像COVID-19那樣容易通過空氣傳播的疾病，但是我們希望可能接觸過病毒的人要提高警惕，並在出現症狀時立即就醫，雖然大多數病例會自癒，但不排除有重症的危險，我們希望防堵病毒在社區中進一步傳播。」

舊金山衛生局就如何保護自己避免感染猴痘病毒給出如下建議：在人口密集的室內佩戴口罩並遮蓋裸露的皮膚；盡量避免與他人共用床上用品、衣服、食物或飲料；了解親密身體接觸者的健康狀況，例如最近有無皮疹或潰瘍；如果前往有疫情爆發的國家，務必提高警惕。

如果有猴痘類似的皮疹或是密切接觸者，應用乾淨、乾燥、寬鬆的衣服覆蓋皮疹區；佩戴口罩；在完成醫學診斷之前，避免皮膚接觸或與他人密切接觸，包括性接觸；盡快聯繫醫療保健提供者進行診斷；協助公共衛生官員追蹤可能接觸過的其他人；將症狀告知性伴侶。

如果沒有家庭醫生，或難以安排就醫預約，可以到舊金山7th Street的 SF City Clinic(電話：628-217-6600)，或470 Castro Street (415-581-1600) 的Strut就診。

有關猴痘的更多信息，請訪問：sf.gov/monkeypox和www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/index.html。了解有哪些國家發生猴痘密集感染，請上網：wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/monkeypox。

電子顯微鏡圖像顯示成熟的猴痘病毒體（左）和未成熟的病毒體（右）。（美聯社）
電子顯微鏡圖像顯示成熟的猴痘病毒體（左）和未成熟的病毒體（右）。（美聯社）

猴痘 舊金山 口罩

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