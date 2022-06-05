涉闖金山民宅劫300萬 男子在台落網被遣返
舊金山警方5月30日在台灣逮捕了一名入室盜竊和綁架嫌疑人。警方說，約六個星期前，這名男子闖入Bernal Heights的一處民宅，涉嫌搶劫一名婦女數百萬美元。
警察局入室盜竊部門的官員在台北逮捕30歲的洛杉磯居民張天澤（音譯，Tianze Zhang）。舊金山警方在3日的一份聲明中說，張天澤在3月犯下入室搶劫後逃離了美國，由此引發了聯邦調查局和國際執法機構為期數周的追捕。
執法官員說，舊金山縣高級法院的一名法官在張某涉嫌於3月16日下午5點30分左右進入Bernal Heights的一戶人家，並對當時獨自在家的居民進行人身限制後，對張某發出了逮捕令。
警方表示，張某搶劫過程中還將該女子打傷，並揮舞著武器，威脅說如果她不服從他的要求，將進一步傷害她。官員們說，這名婦女聽從了張某的命令，使他得以從她的銀行帳戶中轉出近300萬美元，並偷走了她的手機。
官員說，舊金山警察已將張某押回美國，他於周五以住宅盜竊、綁架勒索和恐怖威脅等三項重罪指控被收押在舊金山縣監獄。根據該舊金山縣監獄紀錄，他被關押，且不得保釋。
3月的入室盜竊案仍在調查中，舊金山警方希望任何了解相關信息的人與警方偵探聯繫，電話是415-575-4444，來電者可以保持匿名。
上一則
矽谷高科技業寒冬 加密幣公司Coinbase停招獲聘新人
下一則
FB留言