總冠軍第2戰 浪花兄弟要帶「絕望感」上場

柯瑞說，勇士需要帶著絕望感迎戰第二場。（記者劉先進／攝影）

NBA總冠軍賽 媒體開放日活動4日舉行。金州勇士 的「浪花兄弟」柯瑞 和湯普森都表示，首戰失利，要帶著絕望感打好第二場。

勇士總冠軍賽首戰出師不利，也是勇士今年季後賽首次主場輸球。4日的活動上，柯瑞在投籃訓練時，時而認真凝重，時而和隊友佩頓搞怪。

湯普森表示，當球隊領先15分時，大家變得過於放鬆，包括他自己、團隊和球迷。「我們這樣獲勝很多次，可能只是期望這次會贏。然後我提醒自己，季後賽就是要讓自己不舒服，直到完成任務。所以這次輸球是一個嚴厲的提醒，球隊都需要經歷這些，包括我自己。這關係到我們明天如何對戰，我非常興奮。」

湯普森說，勇士在上場的末節，傳球、切入、進攻和投籃都不果斷。「我們打得畏手畏腳。這就要求勇士重新調整，打得有力度。不僅在防守上，而且在進攻上，必須有侵略性，相互信任，投中空位，打出一貫的勇士風格籃球。」

湯普森也表示，要帶著絕望感上場。（記者劉先進／攝影）

湯普森說，在第二場總冠軍賽中，他需要命中更多球，需要防住對手進攻。「我需要做我自己。是的，第二場的投籃將是有史以來最偉大的投籃之一，我將依賴於此。」

湯普森說，上場比賽開局勇士表現很好，但隨著比賽進行，球隊攻防打得有點走樣，「我們明天要帶著絕望比賽，那是球隊表現最好的時刻。」

上場普爾在換防時被對手連續進攻針對，且進攻也屢次失誤。湯普森說，他告訴普爾，要放鬆，別對自己太苛刻，「他讓我想起了年輕時的自己。在場上野獸的本性，讓你想每晚都表現得很好，不幸的是，事實並非如此。比賽會有低谷，也有高潮，只要保持平和的心態，並意識到，總冠軍賽是一場消耗戰。」

湯普森說，只要堅持過程，好結果就會發生。「普爾已經證明了他對球隊多麼重要。我只是提醒他，我們都有糟糕的比賽。即使是有史以來最偉大的球員，也有過糟糕的比賽。關掉你的手機。不要看電視、體育媒體，因為它是非常反動的。當你處於籃球世界的中心時，每個人都有自己的看法。那會讓你疲憊不堪，因為比賽之間有那麼多時間。你不想去想那些可能壓在你心頭的事情。」

柯瑞說，塞爾蒂克是一個不錯的團隊，比賽中一度爆發。他們有很多不同的武器，有很多的進攻威脅。他們有一些令人驚奇的投籃得分。「你明白我們所犯的一些錯誤，對手利用了它。從比賽的情況來看，在比賽的早期，有一些防守上的失誤和一些缺乏體能的情況，給了波士頓一些信心，這種狀況延續到了比賽的其餘部分。」

柯瑞(左)和隊友佩頓在互相交流。（記者劉先進／攝影）

柯瑞說，在上場末節，可以感覺到比賽勢頭急劇轉變，崩盤開始。「我們必須在首節帶著一種絕望的感覺打球，並真正鞏固球隊所要做的事情。帶著同樣的快樂，帶著我們一直以來的積極性去打球，但必須維持在48分鐘以上。這樣說很瘋狂。這就是總冠軍賽中兩支優秀的球隊交鋒時，應有的情況。」

柯瑞說，看看勇士在孟菲斯灰熊系列賽中從第五場到第六場的反應，對陣達拉斯獨行俠系列賽的第四場到第五場的反應。「甚至在整個例行賽中，有時事情開始離我們有點遠。如今有點像來到耶穌身邊的時刻（come-to-Jesus moment，表示意識到球隊困境，要做出重大改變），我們需要打好。勇士要如何翻轉劇本，讓事情回到正確的軌道上？我們通常反應很好。這是集體的努力，對防守端的關注，以及齊心協力，在進攻端創造良好的投籃。」