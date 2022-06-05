我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

塞爾蒂克泰托姆：嚴陣以待勇士第3節爆發

記者劉先進／舊金山報導
王牌泰托姆在訓練。（記者劉先進／攝影）
王牌泰托姆在訓練。（記者劉先進／攝影）

在4日的媒體開放日活動上，波士頓塞爾蒂克球員泰托姆（Jayson Tatum）說，球隊必須要意識到第三節勇士會爆發的情況，不能輕鬆等待，等到落後時才有所行動。

波士頓塞爾蒂克的球員，在4日的訓練中，穿上了寫有 「WE ARE BG」的T恤，以支持仍被拘留在俄羅斯的WNBA超級明星格裏納（Brittney Griner）。

塞爾蒂克的斯瑪特訓練中很放鬆。（記者劉先進／攝影）
塞爾蒂克的斯瑪特訓練中很放鬆。（記者劉先進／攝影）

泰托姆說，上一場比賽他的助攻比得分多（12分13助攻）。「我覺得我經常做出正確的選擇。你知道，這沒有什麼可多想的。我覺得是很多的投籃，我投丟的空位投籃比投中的多。」

泰托姆表示，場上是投籃或傳球的決定，不會讓他困惑失眠，「我們贏了第一場。這是最重要的，這是總冠軍。我必須打得更好。我不能每場比賽都像那樣投籃，希望我們能贏。期望在投籃方面更準，但我只是以不同的方式影響比賽，盡我的職責，讓球隊獲勝。我將繼續這樣做，閱讀比賽。」

他說，在NBA有過一些糟糕的投籃之夜。「這就像，我以前經曆過這些，知道下一場比賽該怎麼做。我認為很多都是精神上的壓力。不要讓問題縈繞腦海中。上一場比賽情況如何，我無能為力。投丟那些投籃，事情就是如此。接下來要為下一場比賽做好準備。」

塞爾蒂克霍福德和隊友有說有笑。（記者劉先進／攝影）
塞爾蒂克霍福德和隊友有說有笑。（記者劉先進／攝影）

泰托姆說，球隊必須要意識到第三節勇士會爆發的情況。「談論這個是一回事，但我們必須去做，而不是像球隊經常的狀態，輕鬆地進入第三節。我們不能輕鬆地進入第三節，等著熱身，等到落後多少分的時候才說點髒話，要大家搞清楚，開始打得更快。我們必須更清楚地認識到這一點，迎戰第三節。」

勇士 波士頓 NBA

上一則

從金山出港 83歲日翁成獨跨太平洋最年長者

下一則

總冠軍第2戰 浪花兄弟要帶「絕望感」上場

延伸閱讀

NBA／綠衫軍21顆三分彈 霍福特包辦6顆 個人生涯新高

NBA／綠衫軍21顆三分彈 霍福特包辦6顆 個人生涯新高
場邊人語／逆轉得勢 機不可失

場邊人語／逆轉得勢 機不可失
NBA／投籃掙扎仍傳13次助攻 泰托姆創聯盟紀錄

NBA／投籃掙扎仍傳13次助攻 泰托姆創聯盟紀錄
NBA／總冠軍賽門票1張破3千元 泰托姆：在家看電視就好啦

NBA／總冠軍賽門票1張破3千元 泰托姆：在家看電視就好啦
NBA／偶像小布上身 泰托姆奪東區決賽MVP

NBA／偶像小布上身 泰托姆奪東區決賽MVP

熱門新聞

華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）

全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

2022-06-01 02:00
委利賀漁民非法捕撈250多隻珍寶蟹。（美聯社）

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

2022-05-31 02:00
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

2022-05-28 02:20
灣區病例仍在持續增加中，衛生專家表示，現在要避免被傳染十分困難。（美聯社）

灣區疫情延燒 染疫人數比5月初增加近1倍 想避免傳染很難

2022-06-02 02:20
柏克萊高中一名學生因試圖招募其他學生在校園發動大規模槍擊案被捕。（電視新聞截圖）

企圖招人在柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

2022-06-03 00:41

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一