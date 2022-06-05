塞爾蒂克泰托姆：嚴陣以待勇士第3節爆發

王牌泰托姆在訓練。（記者劉先進／攝影）

在4日的媒體開放日活動上，波士頓 塞爾蒂克球員泰托姆（Jayson Tatum）說，球隊必須要意識到第三節勇士 會爆發的情況，不能輕鬆等待，等到落後時才有所行動。

波士頓塞爾蒂克的球員，在4日的訓練中，穿上了寫有 「WE ARE BG」的T恤，以支持仍被拘留在俄羅斯的WNBA 超級明星格裏納（Brittney Griner）。

塞爾蒂克的斯瑪特訓練中很放鬆。（記者劉先進／攝影）

泰托姆說，上一場比賽他的助攻比得分多（12分13助攻）。「我覺得我經常做出正確的選擇。你知道，這沒有什麼可多想的。我覺得是很多的投籃，我投丟的空位投籃比投中的多。」

泰托姆表示，場上是投籃或傳球的決定，不會讓他困惑失眠，「我們贏了第一場。這是最重要的，這是總冠軍。我必須打得更好。我不能每場比賽都像那樣投籃，希望我們能贏。期望在投籃方面更準，但我只是以不同的方式影響比賽，盡我的職責，讓球隊獲勝。我將繼續這樣做，閱讀比賽。」

他說，在NBA有過一些糟糕的投籃之夜。「這就像，我以前經曆過這些，知道下一場比賽該怎麼做。我認為很多都是精神上的壓力。不要讓問題縈繞腦海中。上一場比賽情況如何，我無能為力。投丟那些投籃，事情就是如此。接下來要為下一場比賽做好準備。」

塞爾蒂克霍福德和隊友有說有笑。（記者劉先進／攝影）

泰托姆說，球隊必須要意識到第三節勇士會爆發的情況。「談論這個是一回事，但我們必須去做，而不是像球隊經常的狀態，輕鬆地進入第三節。我們不能輕鬆地進入第三節，等著熱身，等到落後多少分的時候才說點髒話，要大家搞清楚，開始打得更快。我們必須更清楚地認識到這一點，迎戰第三節。」