聖荷西州大經濟峰會 專家見證風險交易倍翻

圖為聖荷西州立大學2022年經濟峰會。（視頻截圖）

聖荷西州立大學經濟峰會日昨通過Facebook Live舉行。這一峰會每年舉行一次，會議主要討論的內容為地方、州和國家層面的經濟活動分析和預測。聖荷西銀行「Bridge Bank」執行長邁爾斯（Daniel P. Myers）、DCVC公司合夥人科恩（Alan Cohen）、燈塔經濟（Beacon Economics）合夥創始人兼UCR SoBA經濟預測和發展中心負責人桑柏格（Christopher Thornberg）參加了此次峰會，並分別發表講話。

會上指出，在過去的幾年裡，經濟發展情況遇到了很多全球性的因素影響，比如新冠疫情，這是幾十年前無法想像到的。人們見證了環境惡化、全球變暖、加州大火，甚至還有俄羅斯和烏克蘭的戰爭等。從1991年到2001年，人們更偏向於把錢投資 到基礎設施建設，這為經濟全球化和經濟的繁榮提供了基礎。現在有很多成功的私有企業。私有企業和大公司的價值高度相關，因為現在有很多大公司在收購一些優秀的私有企業。

科恩介紹，在疫情期間通過研發出的疫苗 比如莫德納（Moderna）、嬌生(J&J)等，拯救了成千上萬的生命。而這些疫苗要求科技公司在幾周內研製出來，然後接受長達半年的檢驗。需要使用機器學習和硬科學來研發疫苗，以使人們的生活回歸正常。「如果你想成為這個領域的投資人，那你會發現，選擇投資於發展早期的公司還是發展後期的公司，在這個領域裡尤為重要」。

他表示，對於一個公司的投資是分階段的，開始是種子輪投資，然後是天使輪投資，然後是A輪B輪的投資，最後就是進行C輪投資後上市。也有公司選擇繼續進行D輪投資。他的很多同行都更傾向於接觸處於發展早期的公司（early Stage Companies），這些公司有很大的發展潛力。

科恩在會議上還向大家展示研究圖表。有趣的是，在2020年末到2021年這個時期，美國的風險交易活動（Venture Deal Activity）數量翻了一倍。

他表示，最近幾年來，發展速度較快的領域有電子、能源、生物健康、化學，農業、航天業、製造業建築業和採礦業。事實上，科技產業一直在飛速發展，從1981年發布第一台台式電腦，到1995年發布了網路瀏覽器，1998年Google公司面世，直到如今先進的智能手機和筆記本電腦走進普通人的生活。發展不夠快的科技公司會在其他競爭者的擠壓下，慢慢退居後位。對於科技型行業，比如汽車 ，美國大部分汽車在80世紀時是在南方生產。但是現在汽車製造場地已經轉移到中國和印度。