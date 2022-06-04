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金山2男當街鬥毆遭4警射殺 執法再被抨擊

記者王子涵／舊金山報導
十多名警員趕到現場。（舊金山警局提供）
十多名警員趕到現場。（舊金山警局提供）

根據舊金山警局5月底公佈的執法視頻顯示，4名警員19日在處理一起街頭鬥毆事件時，將兩涉事男子近距離射殺。警方在干預前，兩男子持刀在地上扭打在一起。警員首先使用非致命性武器進行勸阻，當看到有生命威脅時，警員果斷開槍，但兩男子都當場被射殺身亡。在上周的市政會議上，部分民眾批評了警員的執法方式，稱應該尋求心理健康專家的幫助，不應使用致命性武器干預。

16名警員都接受過衝突干預的專業訓練，但最後仍是開槍擊斃兩人。（舊金山警局提供）
16名警員都接受過衝突干預的專業訓練，但最後仍是開槍擊斃兩人。（舊金山警局提供）

警局華裔指揮官葉培恩（Paul Yep）表示，案件發生在Mariposa街、280高速橋下，57歲的麥菲恩（Michael MacFhionghain）右手持刀刺向49歲的門多薩（Rafael Mendoza）。在警員到達現場後，門多薩稱：「他把我困住了，我不能呼吸。他不停地攻擊我。」

葉培恩表示，警員向麥菲恩下達多次命令，讓其放下刀具，並且立即呼叫了警局人質危機談判小組以及救護車。

現場有超過16名警員接受過衝突干預專業訓練，但兩名鬥毆男子最終均被警方射殺。（舊...
現場有超過16名警員接受過衝突干預專業訓練，但兩名鬥毆男子最終均被警方射殺。（舊金山警局提供）

警員隨身執法攝像拍到，一名警官嘗試與麥菲恩溝通：「我需要你放下刀，這樣我們才可以把問題解決。我不想傷害你，我不會向你開槍，我也不想這樣，請放下刀。」

隨後到達的警員向二人發射了非致命性的豆袋彈，以及40毫米的泡沫彈。多名警員勸阻麥菲恩扔掉刀具，但麥菲恩沒有聽從警員的建議，繼續將刀尖向下刺。另一位警員使用了胡椒噴霧繼續嘗試停止麥菲恩的危險行為。

在將近9分鐘的僵持後，麥菲恩突然挺身爬到門多薩身上，先後兩次嘗試將刀向下刺向門多薩的胸部。就在此時，四名警員同時開槍，他們分別是南方警局柯林斯（Trent Colins）、灣景警局德奎斯（Joshua Dequis）、灣景警局斯科爾（Aidan O’Driscoll）以及南方警局羅薩亞（Daniel Rosaia），其中3人使用手槍，1人使用步槍。

根據驗屍官辦公室的報告，持刀的麥菲恩被多發子彈射中，而門多薩也被射中1槍，兩人當場身亡。警方在現場發現3把刀具、1把錘子、1個金屬插座，以及1個金屬管。

警方在周五的市政廳會議上公佈了該案件的細節。民眾質疑，十多名警員控制著現場，但所有行為都不是採用衝突降級的原則。指揮官耶普表示，現場有超過16名警員接受過衝突干預（Crisis Intervention）的專業訓練，包括開槍的4名警員，其中2人還完成了心理協調應對訓練（Critical Mindset Coordinated Response）。

加州司法廳官員上周表示，司法廳將著手調查此案。舊金山公共衛生辦公室抗議警方的射殺行為：「門多薩是一位無家可歸的父親，他十分謙和，儘管他時常因為輕微或非暴力的行為而被捲入犯罪中，但是他受到一名持刀男子的威脅，並最終死於警察之手，這是一個不可原諒的悲劇。」

舊金山 警察 加州

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