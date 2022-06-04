住屋危機 灣區房價太高買不起 可負擔住房待增建

聖荷西有許多人依然買不起房子。（記者陳爍嘉／攝影）

矽谷 是世界高新技術創新和發展中心，這一地區的風險投資佔全美風險投資總額的三分之一，矽谷電腦及高科技公司已經發展到大約1500家，包括世界級大企如英特爾 、蘋果、Google、臉書等高科技公司的總部均座落於此。科技帶動了矽谷、舊金山及周邊眾多小鎮的生活品質和水準，尤其是大批年輕科技富翁雲集也推高了此地的房價。但與此同時，其他普通行業的職工卻並沒有跟著漲薪。

灣區 各個行業的工資水平出現嚴重的兩極分化，普通民眾面臨著極其嚴重的住房負擔危機。根據Payscale數據，在灣區，軟體工程師的平均年收入高達12萬2728元，遠高於律師在美國的平均年收入8萬7722元，但是教師的平均年收入卻只有4萬9735元。餐廳服務生更是難以生存，他們的平均年收入只有2萬8800元。

Norada提供的數字顯示，今年4月灣區房屋銷售價中位數為154萬元，而且中位銷售價格已連續第14個月超過100萬元。房屋最後成交價經常高於上市開價，因為購房者為了中標，不得不加價花更多的錢。但那些手上沒有足夠現金支付首付的人，只能推遲購屋。

要想買到灣區中等價位154萬元的房子，普通軟體工程師需要花費掉自己13年的工資。中小學教師更需要不吃不喝不租房地工作32年。而餐廳服務員則需要花費相當於自己55年工資的積蓄，才能夠買得起這套住房。

為解決這一難題，政府需要建造更多經濟適用房，來滿足低收入 群體的基本需求。根據去年一份報告，灣區需要超過16萬套額外的可負擔住房來安置貧困的居民。

全國低收入住房聯盟的報告指出，在舊金山、阿拉米達、康曲柯士達、聖馬刁和馬連縣地區，每100戶極低收入家庭，只有35個可負擔的單位。南灣的情況更糟，在聖他拉拉縣，每100戶極低收入家庭只有29套住房可供使用。 2017年至2019年間，阿拉米達縣的無家可歸者增加了43%，聖他克拉拉縣增加了31%。

為解決住房，有民眾選擇在較為偏遠的區域貸款買下房子，將多餘的房間分租出去，以減輕房貸壓力。還有少部分民眾選擇通過法拍房拍賣，買到負擔得起的房子。但更多人則選擇租房，準備等他們掙夠了錢就離開灣區。

位於聖荷西的哈克學校(The Harker School) 為解決教師的住房問題，近日以380萬元在校園附近購買兩棟公寓大樓，計畫改建成為員工住房。

一名不願意透露姓名的矽谷軟體工程師透露，他的年薪大概是20多萬元，但是依然買不起公司附近的房子，所以他選擇在離公司半個小時車程的聖荷西南部貸款買下一個五臥室三衛生間的聯排別墅。他現在將空置的四個房間分租了出去，每月所得的租金已經足夠覆蓋每月需支付的3000多元房貸了。

根據Real Estate Witch網站在2021年10月的數據顯示：「自1965年以來，美國平均房價已從17萬1942元飆升至 37萬4900 元，漲幅為118%。與此同時，按2021年通脹調整後的美元計算，美國家庭收入中位數僅增長15%，從 5萬9920元增至6萬9178 元。從2019年到2021年，平均房價與收入的比率從4.7上升到5.4，增長了14.9%，是建議比率2.6的兩倍多。換句話說，房屋的成本是普通人一年收入的5.4倍。

灣區政府協會 (the Association of Bay Area Governments) 表示，各市政府需要採取協調一致的努力，以增加可負擔住房存量，保護現有的經濟適用房，保護弱勢群體免於流離失所。