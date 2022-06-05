金山市長專欄╱市府推動經濟復甦 加強安全

布里德市長參加中華文化中心活動。

親愛的讀者們:

本周，我推出了兩年的平衡預算 案，重點加強經濟復甦和公共安全，恢復公共服務，支援員工和家庭，並努力減少無家可歸和解決行為健康問題。

我們有很多工作要做，才能讓舊金山 從漫長的兩年中恢復甦過來，但我相信這個預算的重點是為舊金山居民服務。

加強經濟復甦

我的預算在未來兩年撥款近5千萬元，以支援小商業並加強市內經濟復甦。 這包括：

●繼續在中市場區、聯合廣場、市中心、南市場區和Embarcadero沿岸開展地區大使計畫。

●建立專門幫助小商業和市內經濟核心的新方案。

●旨在幫助穩定小商業、擴大規模和調整商業模式以適應不斷變化的營商條件。雖然我們將繼續為市中心和我們的經濟核心的未來進行長期規畫，但這些地區的小商業現在就需要救助。

舊金山市長布里德市長(左)，公布未來兩年預算案。

公共安全

我的預算還涉及我們在傳統公共安全部門（如消防、警察 和獄警部門）以及透過其他市府部門的替代執法安全計畫的公共安全人員配置。

這包括資助警察招聘計畫，透過增加警校課程來填補200個預計空缺的警察職位，增加基本薪資以加強招聘，並提供留用獎金以留住警務人員。 如果我們希望更多的警察在社區內巡邏，回應911緊急熱線，並阻止爆竊、毒品交易和其他影響居民和小商業的犯罪行為，我們必須解決警員人手不足的問題。

我的預算還維持了對街頭危機響應團隊（SCRT）、街頭健康響應團隊（SWRT）和街頭藥物響應團隊（SORT）的撥款， 並為911接線生和危機顧問提供更多撥款資金，以在911應變中心服務幫助那些與行為健康緊急情況作鬥爭的人。

兒童和家庭

今年，我啟動了一項兒童和家庭康復計畫，該計畫包括5000萬元的撥款，重點關注健康、兒童保育和整體家庭支援。

我的預算還繼續是具有里程碑意義，將市府資助的託兒所的早期教育工作者工資提高到每小時至少28元，這樣我們就可以吸引和留住高質素的教育工作者，更好地支援我們的孩子。

清潔的社區

我們還需要繼續工作，以保持市內清潔。公務員，非營利員工和其他人每天都在外面清理我們的街道。我的預算以這項工作為基礎，增加了增強的田德隆區清潔計畫，這將擴大公務局目前在該區的清潔事務。

我們還在資助新的撥款，以支援執行剛通過的非法街頭販賣的新法律。非法街頭販賣對小商業不利，損害社區，並助長零售盜竊。

預算的下一步

既然預算已經推出，但下步將交由市議會審議。議會將在下個月舉行預算聽證會，如果您認為上述優先事項重要，議會成員必須聽取選民的意見。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德