華埠領袖 為金山A提案造勢

期中選舉投票率仍很低，金山市交通局代表促請選民投票支持A提案。（受訪者供圖）

為A提案投票 造勢，舊金山 市交通局局長譚姆林（Jeffery Tumlin）、董事黎慧心（Sharon Lai）與華埠 社區領袖，3日下午在市中央地鐵華埠白蘭站外舉行記者會。6月份期中選舉臨近，但舊金山市的整體投票率目前只有16%，華人選民投票率也大致相若。競選造勢記者會，旨在提醒選民盡快投票，同時向華裔居民介紹A提案的重要性，解除選民可能對發行公債的誤解。

6月7日選舉投票的A提案，要求發行4億元公共債券，其中包括2億8600萬用作維修、更新、保養公共交通設備，改善公共交通網絡，升級地下公車鐵路車輛控制系統；另外1億1400萬用作交通訊號燈及行人過路設施與人行道改善，車輛速度調控計畫。A提案將會幫助彌補交通局因受疫情影響而銳減的收入，幫助舊金山市得到由聯邦政府發出的全國基建資金撥款。

譚姆林（Jeffery Tumlin）表示，「A提案是舊金山市基建設備投資的新方向，A提案撥款內容是交通局向民眾收集意見，聽取民意而得出的結果，許多市民希望見到更快捷、可靠、安全的公車，市民亦要求改善街道安全及將資源平均分布於各社區，A提案內容正是直接反映了這些意見，它將會有助地下鐵路設備升級，使公車班次更穩定，為舊金山市主要公車線路進行升級改造。」

交通局董事會主席Gwyneth Borden說， 「A提案不是用於建設大興土木的工程，而是確保現有公車能更有效為居民提供良好公共交通，法例規定交通局不能於現階段正式確認A提案可以投資的項目，但所有A提案將會撥款的工程都需要經過環評報告、公眾意見收集、公車局委員通過，使公眾能對公車局工程有透明的了解。市議會及市府財政監控部門都會對公債集資問責，確保公債資金不會違反選民意願。」

黎慧心表示，「A提案能夠幫助居民在乘搭公車時的個人安全得到保障，確保現有公車安全設備能運作無誤，使老人過路時更安全，特別是交通局還沒有充足投資的社區，例如華埠、Mission Geneva、訪谷區等，居民會很快見到A提案帶來的成果，且A提案不會加稅，懇請所有選民投A提案贊成票。」

中華總商會第一副主席劉運方表示，「今天活動舉辦在華埠白蘭站外，我們很高興終於能夠期待中央地鐵白蘭站開通的一天。舊金山市正從疫情中復甦，我們需要A提案，以確保華埠居民能安全、快捷地出入華埠。」

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）、舊金山華埠商戶聯會主席邵旗謙、華埠交通改善代表 （Chinatown TRIP）許榮彰等社區團體代表，皆出席競選造勢活動。