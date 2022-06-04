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槍殺屋崙2法警 前空軍上士躲死刑、判41年

編譯組／美聯社屋崙3日電
暗殺屋崙聯邦法院警衛的前美國空軍上士布里羅，被判處41年徒刑。（美聯社）
暗殺屋崙聯邦法院警衛的前美國空軍上士布里羅，被判處41年徒刑。（美聯社）

一名被控參與「布加洛」（boogaloo）極端主義運動的前美國空軍上士，因為2020年在屋崙槍殺兩名聯邦警衛，被判處41年徒刑。

今年稍早，在聯邦檢察官同意不會尋求判處死刑後，33歲的嫌犯布里羅（Steven Carrillo）已對謀殺聯邦法院警衛安德伍德（David Patrick Underwood）和謀殺安德伍德同事未遂兩項罪名認罪。

這兩名聯邦警衛是在2020年5月29日遭到槍擊，當時他們正站在屋崙聯邦大樓前執勤，街頭有數百人正在遊行。

聯邦法院警衛安德伍德，在2020年5月遭布里羅槍擊死亡。（電視新聞截圖）
聯邦法院警衛安德伍德，在2020年5月遭布里羅槍擊死亡。（電視新聞截圖）

今年2月，布里羅承認，槍擊案前一天他在臉書上發文，詢問是否有人「準備好發動布加洛行動」（down to boogaloo），他說自己已經準備好，不光是嘴上說說而已。他還承認，他從一輛由一名在網路上認識的男子所駕駛的白色廂形車中，用自製的AR-15步槍發射了19發子彈。

布里羅說：「我當時與反政府運動站在同一陣線，想發動暴力行為，特別是針對聯邦執法人員。」

檢察官1月31日表示，他們不會對布里羅尋求死刑。但是聯邦法官岡薩雷茲羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）2月時在一場聽證會上表示，她不認為檢察官和辯護律師協議的41年刑期，對布里羅犯下的罪行是足夠的。

岡薩雷茲羅傑斯曾警告，如果她覺得檢察官和辯護律師未能對判刑提出合理解釋，她有可能駁回認罪協議。

岡薩雷茲羅傑斯3日宣布，判處布里羅41年徒刑和終身接受監管，賠償金額將在日後確定。岡薩雷茲羅傑斯還直接與安德伍德的家屬談話，解釋她接受協議的原因。

岡薩雷茲羅傑斯對安德伍德的家屬說：「我相信這個世界上存在邪惡。在你們為這場悲劇感到挫折和憤怒時，我試圖從我讀到和研究過的資料裡找出答案，試圖在不合理的地方找出邏輯。但是，我想告訴你們，我在卡里羅身上沒有看到邪惡。」

岡薩雷茲羅傑斯還說：「我知道這項協議難以讓你們感到釋懷，但我需要你們相信我，如果我沒有看到任何贖罪措施，我是不會接受這項協議的。基本上，他的餘生應該都會在監獄裡一個只有10呎長、6呎寬的牢房裡度過。」

檢察官表示，事件中負責駕車的密爾布瑞（Millbrae）居民賈斯特斯二世（Robert Alvin Justus Jr.），將面臨聯邦謀殺和謀殺未遂指控。

檢察官 屋崙 槍擊

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