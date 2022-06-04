我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

灣區油價續飆 恐達每加侖7元

編譯組／綜合3日電
灣區平均油價可能升至每加侖7元，北加一縣油價幾近10元。（電視新聞截圖）
灣區平均油價可能升至每加侖7元，北加一縣油價幾近10元。（電視新聞截圖）

全國各地汽油價格繼續上漲，灣區油價仍然高於全國任何其他都市地區，專家說，有可能達到每加侖7美元。根據美國汽車協會的數據，截至周3日上午，加州一加侖普通汽油的平均價格為6.24元，是該州的歷史最高價。而全國平均價格高達4.71元，雖比加州要便宜，但價格仍創下紀錄。

在灣區三個最大的城市中，舊金山的平均價格最高，為6.50元，其次是聖荷西的6.38元和屋崙的6.37元。這些價格遠遠超過了金州的平均油價。

更有甚者，就在國殤日之前，蒙洛公園市Alameda de las Pulgas上的雪佛龍油站達到每加侖7.25美元。然後，本周洛杉磯的一家雪佛龍油站的汽油售價超過了8元一加侖。而現在，我們發現蒙多西諾的一個加油站的汽油價格為9.50元一加侖，蒙多西諾位於加州北部海岸。

7月1日，加州的汽油稅開始生效，將在這些創紀錄的價格上每加侖將增加3美分。對於油價是否會一直這樣高，Gas Buddy的德漢（Patrick De Haan）說：「我認為，在接下來的一周左右，我們將看到6.5美元的價格，而且在某些時候價格可能會繼續走高。」

專家說，石油價格高漲是導致汽油價格飆升的主因，由於俄國入侵烏克蘭，兩國持續衝突導致使許多買家拒絕購買俄羅斯石油，歐盟也正在考慮對來自俄羅斯的石油進行禁運，俄羅斯是一個主要供應國，這些壓力使得可以使用的石油減少。

現在，越來越多人想上路享受暑假，但油價的緩解可能不會很快到來，使人們的度假計畫受到影響。

德納（Laura Dena）和她的兒子們通常會在國殤日周末前後去南加州，以逃避亞歷桑納州的炎熱。但今年給她的卡車加滿油至少需要100元，令他們不得不留在家。「這真的很令人沮喪，」德納說。「這很令人難過，但我們無能為力，只能承受這些費用。

「油價太荒謬了，」護士巴克斯特（Joel Baxter）說，他正在紐約布魯克林的一個BP加油站給他的車加油，他要往返26英里去上班。「你的錢，你的工資，實際上一點沒多，而其他一切都在上漲，所以他們應該為此有所行動。

油價 加州 石油

上一則

槍殺屋崙2法警 前空軍上士躲死刑、判41年

延伸閱讀

財富雜誌：全美2/3房市被高估 灣區卻遭低估

財富雜誌：全美2/3房市被高估 灣區卻遭低估
油價飆 拜登擬訪沙國 可能會晤昔定位「殺人兇手」王儲

油價飆 拜登擬訪沙國 可能會晤昔定位「殺人兇手」王儲
油價創新高 每加侖4.71元…去年才3.04元

油價創新高 每加侖4.71元…去年才3.04元
加州保險局長 萊拉連任有強勁對手

加州保險局長 萊拉連任有強勁對手
住院超過去年夏季最高峰 阿拉米達縣重啟室內口罩令

住院超過去年夏季最高峰 阿拉米達縣重啟室內口罩令

熱門新聞

華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

2022-05-28 02:20
優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）

全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

2022-06-01 02:00
委利賀漁民非法捕撈250多隻珍寶蟹。（美聯社）

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

2022-05-31 02:00
灣區病例仍在持續增加中，衛生專家表示，現在要避免被傳染十分困難。（美聯社）

灣區疫情延燒 染疫人數比5月初增加近1倍 想避免傳染很難

2022-06-02 02:20
柏克萊高中一名學生因試圖招募其他學生在校園發動大規模槍擊案被捕。（電視新聞截圖）

企圖招人在柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

2022-06-03 00:41

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...
哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷