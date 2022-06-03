住院超過去年夏季最高峰 阿拉米達縣重啟室內口罩令

阿拉米達縣宣布即日起重啟室內口罩令。（美聯社）

鑑於加州 新冠住院人數不斷增加，阿拉米達縣2日宣布，3日0時起恢復室內口罩 令。

阿拉米達縣重啟室內口罩令並不適用於縣內的柏克萊，因為柏克萊有自己的衛生局，也不適用於K到12年級的學校。儘管學校強烈建議師生戴上口罩，但在2021和2022學年結束前並不需要戴口罩。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）2日發布聲明表示，阿拉米達縣目前每日新增的新冠住院病人人數已超過去年夏季疫情 最高峰，恢復口罩令的目的在反應「當下疫情的嚴重性」。

摩斯說：「阿拉米達縣不斷增加的新冠病例導致愈來愈多人住院。我們無法漠視數據，我們也無法預測這波疫情何時會結束。為了降低長時間疫情對社區造成的影響，重新戴上口罩是最佳的措施。」

儘管一些學區和大學已經恢復室內口罩令，但擁有170萬人口的阿拉米達縣是加州第一個重新恢復口罩令的縣。灣區現在是加州病例激增最嚴重的地區，上周單日平均新增病例為每10萬人中有50例，遠高於一個月前的18例。

不過，阿拉米達縣新室內口罩令允許一些例外，例如，在封閉的辦公室或房間獨自工作的民眾、正在進食或喝飲料時、游泳或在健身房洗澡時、接受醫療或美容服務時，都可以不必戴口罩。

灣區其他八縣衛生局2日表示，他們暫時還不會恢復室內口罩令，但強烈呼籲居民選擇戴上口罩。衛生官員建議，最好使用N95、KN95和KF94 等高品質口罩。加州衛生廳2日也表示，戴口罩現在在加州仍是建議，不是規定。

截至2日，灣區有五縣已被列入新冠病毒「高社區傳播風險」級別，包括馬連縣、納巴縣、聖他克拉拉縣、蘇拉諾縣和蘇諾瑪縣，阿拉米達縣官員認為，他們應該很快就會進入高風險級別。聯邦疾病防治中心（CDC）建議，當一個縣進入「高社區傳播風險」級別時，民眾最好在室內戴上口罩。

數據顯示，過去兩周，加州每日平均新增病例大增31%，住院人數在4月時降到1000人最低點後，現在已回升到2500人。加州疫情模型預測，到6月底，住院人數將增至5200人左右。