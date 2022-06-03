住院超過去年夏季最高峰 阿拉米達縣重啟室內口罩令
鑑於加州新冠住院人數不斷增加，阿拉米達縣2日宣布，3日0時起恢復室內口罩令。
阿拉米達縣重啟室內口罩令並不適用於縣內的柏克萊，因為柏克萊有自己的衛生局，也不適用於K到12年級的學校。儘管學校強烈建議師生戴上口罩，但在2021和2022學年結束前並不需要戴口罩。
阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）2日發布聲明表示，阿拉米達縣目前每日新增的新冠住院病人人數已超過去年夏季疫情最高峰，恢復口罩令的目的在反應「當下疫情的嚴重性」。
摩斯說：「阿拉米達縣不斷增加的新冠病例導致愈來愈多人住院。我們無法漠視數據，我們也無法預測這波疫情何時會結束。為了降低長時間疫情對社區造成的影響，重新戴上口罩是最佳的措施。」
儘管一些學區和大學已經恢復室內口罩令，但擁有170萬人口的阿拉米達縣是加州第一個重新恢復口罩令的縣。灣區現在是加州病例激增最嚴重的地區，上周單日平均新增病例為每10萬人中有50例，遠高於一個月前的18例。
不過，阿拉米達縣新室內口罩令允許一些例外，例如，在封閉的辦公室或房間獨自工作的民眾、正在進食或喝飲料時、游泳或在健身房洗澡時、接受醫療或美容服務時，都可以不必戴口罩。
灣區其他八縣衛生局2日表示，他們暫時還不會恢復室內口罩令，但強烈呼籲居民選擇戴上口罩。衛生官員建議，最好使用N95、KN95和KF94 等高品質口罩。加州衛生廳2日也表示，戴口罩現在在加州仍是建議，不是規定。
截至2日，灣區有五縣已被列入新冠病毒「高社區傳播風險」級別，包括馬連縣、納巴縣、聖他克拉拉縣、蘇拉諾縣和蘇諾瑪縣，阿拉米達縣官員認為，他們應該很快就會進入高風險級別。聯邦疾病防治中心（CDC）建議，當一個縣進入「高社區傳播風險」級別時，民眾最好在室內戴上口罩。
數據顯示，過去兩周，加州每日平均新增病例大增31%，住院人數在4月時降到1000人最低點後，現在已回升到2500人。加州疫情模型預測，到6月底，住院人數將增至5200人左右。
上一則
楊馳馬前幕僚長馬宏尼 將選金山第6選區市議員
下一則
FB留言