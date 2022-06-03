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「大家都是中山先生信徒」朱立倫華埠追思孫中山

記者王子涵／舊金山報導
中國國民黨主席朱立倫向國父孫中山銅像獻花致敬。（記者王子涵╱攝影）
中國國民黨主席朱立倫向國父孫中山銅像獻花致敬。（記者王子涵╱攝影）

中國國民黨主席朱立倫2日早上飛抵舊金山國際機場，開啟訪美行程，經過短暫休整後，他於中午到達華埠聖馬利公園（St. Mary's Square），向國父孫中山銅像獻花致敬。國民黨副主席夏立言、國際事務部主任兼駐美代表黃介正、國際事務部副主任兼駐美副代表黃裕鈞，以及到場的灣區國民黨員、僑界各社團領袖，一同向國父銅像三鞠躬。

朱立倫表示，舊金山是孫中山在革命時間聯結海外僑胞，共同支持國民革命的重要基地，僑胞是革命最重要的支柱，從創黨時大家就是國民黨最堅定的信徒，最熱愛中華民國，最支持國民黨。「不管國民黨在每一個階段，我們僑界的領袖都奉行總理的遺志，革命尚未成功，同志仍須努力。」朱立倫說，「今天回到國父當時革命的基地，和僑界見面，心中充滿感動，也感恩僑界長期以來對國民黨的支持。」

隨後，代表團在國民黨海外部副主任鍾維君、常委于爱珍、中評委赵川三、國父紀念館館長陳夏儀等人陪同下，來到中國國民黨駐美總支部（國父紀念館）召開全體幹部同志座談會。

常委楊昆山致歡迎詞，他表示，很感謝朱主席及代表團不遠萬里來到美國，鞏固中華民國與美國的關係，希望代表團能夠圓滿完成任務。他還感謝代表團首站訪問舊金山，看望基層黨員同志與僑社僑胞。

鍾維君向代表團介紹了國民黨在北美洲的黨務組織，美國地區建制為兩大黨務組織系統，駐美總支部和中央直屬分部。位於舊金山的總支部共有25個支分部，黨員近3000人。中央直屬分部共計有18個，黨員約2000人。

中國國民黨主席朱立倫（中）抵灣區訪問，率僑胞向孫中山銅像獻花致敬。 （記者王子涵...
中國國民黨主席朱立倫（中）抵灣區訪問，率僑胞向孫中山銅像獻花致敬。 （記者王子涵／攝影）。（記者王子涵/攝影）

朱立倫表示，來到國父紀念館，每個人都很感動。每個地方都有國父創黨時期的足跡，每一張照片都很珍貴，大家都是中山先生的信徒。他強調，保衛中華民國是國民黨最重要的使命，讓民主、自由在台灣更深化，每一次選舉都要推出最好的候選人讓民眾認同，這是國民黨最高的目標。

朱立倫希望通過同舟計畫，號召更多的同志回到大家庭，已經有6萬人通過該計畫成為黨員。「不是敵人，就是我們的同志。」朱立倫說。

朱立倫提到，要爭取更多國際社會的支持，現在國民黨返回美國，揭牌華府駐美代表處，就是要讓美國聽到國民黨人的聲音。代表團在結束今天的行程後，會在晚上乘飛機前往華府，拜訪美國行政部門，國會、智庫，並將在新設立的華府駐美代表處揭牌。

朱立倫表示，今年最重要的政治使命是年底的選舉，「國民黨一步一腳印的把最好的同志推出來，讓國民黨在年底勝選，並重返執政，為中華民國打拚。」

國民黨主席朱立倫前往中國國民黨駐美總支部（國父紀念館），召開全體幹部同志座談會。...
國民黨主席朱立倫前往中國國民黨駐美總支部（國父紀念館），召開全體幹部同志座談會。（記者王子涵／攝影）

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