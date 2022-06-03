我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

朱立倫抵灣區：國民黨親美立場 從創黨開始從沒變

記者李榮／佛斯特市報導
國民黨主席朱立倫（右二）參加舊金山灣區僑宴，受到支持者熱烈歡迎。（記者李榮╱攝影）
國民黨主席朱立倫（右二）參加舊金山灣區僑宴，受到支持者熱烈歡迎。（記者李榮╱攝影）

中國國民黨主席朱立倫2日抵達灣區，開啟為期12天的訪美行程，2日傍晚他在全僑公宴之前舉辦記者會，總結出訪首日的心得。朱立倫在會上強調，國民黨的親美立場從創黨開始就沒有改變，國民黨不僅與美國友好，而且還能在兩岸關係上有更好的溝通協調，避免戰爭發生。

民進黨貼國民黨標籤，一天都沒有少過。」朱立倫表示，國民黨只要與對岸接觸、對話，民進黨就抹黑國民黨，長期惡意替國民黨貼標籤。但事實上，過去幾十年來，真正捍衛中華民國、為國流血、流汗的，就是中國國民黨；對於去中化或者反中的意識形態，國民黨嗤之以鼻。

朱立倫進一步表示，這次一行人訪美最主要目的是為國民黨駐美代表處揭牌，駐美代表處重新開幕，是希望讓美國朋友聽到國民黨的聲音，並且也知道從頭到尾，國民黨親美的立場沒有改變。創黨開始，國父就是在檀香山、舊金山、美國奔走，三民主義的民有、民治、民享與美國林肯總統所倡導的就是一致的理念。

當日席開30多桌。（記者李榮／攝影）
當日席開30多桌。（記者李榮／攝影）

他表示，國民黨自創建中華民國到今天為止，走過抗戰、保衛台灣，建設台灣，國民黨會繼續與大家站在一起，也持續會把很多國民黨的想法，向美國溝通；尤其在區域和平、台海安全、亞太安全等方面，國民黨都能做得更好。國民黨駐美代表處重啟，象徵重返美國，也告訴美國「We are here」、 「We are back」。

2日晚間舊金山灣區僑宴結束後，朱立倫就會啟程前往東岸華府及紐約，再到洛杉磯。這趟預計會與美方行政、立法，以及學界人士見面，也在多地舉辦僑宴與僑胞敘舊。

他指出，國民黨回到華府雖是重新開設代表處，但是單靠代表與副代表並不夠，僑界力量其實非常偉大，許多僑胞都與主流社會有深厚且密切的關係。很多僑界朋友與美方有溝通管道，因此不管在華府、紐約還是其他城市，僑界都是國民黨對外溝通的重要的角色。

國民黨主席朱立倫（左二）參加舊金山灣區僑宴，受到支持者熱烈歡迎。（記者李榮╱攝影...
國民黨主席朱立倫（左二）參加舊金山灣區僑宴，受到支持者熱烈歡迎。（記者李榮╱攝影）

朱立倫進一步說，縱然國際社會與情勢一直改變，國民黨與美方友好的立場則從來沒有改變，「國民黨捍衛中華民國、保衛台灣，也不會改變的。」國民黨認為，兩岸之間要保持對話，不要對抗；要能交流，而不是交惡，「這些立場也跟美方，包括拜登總統與國務卿布林肯，是相互一致的。相信美國的朋友也會了解，（國民黨）能溝通協調，能夠避免戰爭。」

朱立倫表示，國民黨做為中華民國主要的政黨，歡迎包括美國在內，全世界各國與台灣有更密切的合作。國民黨不論是否執政，都期待與國際更高層級的交流，不會因為北京或者中共的立場而有退縮，「只要對台灣有利，對全體中華民國有利。」

朱立倫並表示，民進黨操作台美關係，可是事實上，台美關係的提升不是民進黨執政時才提升，馬英九時代也一直有所提升，只是國民黨不會只依賴台美關係。

國民黨 中華民國 民進黨

上一則

「大家都是中山先生信徒」朱立倫華埠追思孫中山

延伸閱讀

朱立倫訪美 強調親美立場：不因中共立場有任何退縮

朱立倫訪美 強調親美立場：不因中共立場有任何退縮
國民黨主席朱立倫抵達美國 僑胞起早歡迎

國民黨主席朱立倫抵達美國 僑胞起早歡迎
見不到坎伯？朱立倫：感謝美方安排 我這次沒比較

見不到坎伯？朱立倫：感謝美方安排 我這次沒比較
朱立倫訪美 宣示國民黨回來了 「對中新路線」成焦點

朱立倫訪美 宣示國民黨回來了 「對中新路線」成焦點
藍暫緩徵召選苗縣長 徐志榮：我講得還不夠清楚嗎

藍暫緩徵召選苗縣長 徐志榮：我講得還不夠清楚嗎

熱門新聞

華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

2022-05-28 02:20
優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）

全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

2022-06-01 02:00
委利賀漁民非法捕撈250多隻珍寶蟹。（美聯社）

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

2022-05-31 02:00
灣區病例仍在持續增加中，衛生專家表示，現在要避免被傳染十分困難。（美聯社）

灣區疫情延燒 染疫人數比5月初增加近1倍 想避免傳染很難

2022-06-02 02:20
「電力膠囊系統」作為輔助電網，搭配太陽能與風力等發電系統，確保「削峰填谷」。（記者李榮／攝影）

華人研發電力膠囊系統 解決再生能源痛點

2022-05-26 16:10

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」