朱立倫抵灣區：國民黨親美立場 從創黨開始從沒變

國民黨主席朱立倫（右二）參加舊金山灣區僑宴，受到支持者熱烈歡迎。（記者李榮╱攝影）

中國國民黨 主席朱立倫2日抵達灣區，開啟為期12天的訪美行程，2日傍晚他在全僑公宴之前舉辦記者會，總結出訪首日的心得。朱立倫在會上強調，國民黨的親美立場從創黨開始就沒有改變，國民黨不僅與美國友好，而且還能在兩岸關係上有更好的溝通協調，避免戰爭發生。

「民進黨 貼國民黨標籤，一天都沒有少過。」朱立倫表示，國民黨只要與對岸接觸、對話，民進黨就抹黑國民黨，長期惡意替國民黨貼標籤。但事實上，過去幾十年來，真正捍衛中華民國 、為國流血、流汗的，就是中國國民黨；對於去中化或者反中的意識形態，國民黨嗤之以鼻。

朱立倫進一步表示，這次一行人訪美最主要目的是為國民黨駐美代表處揭牌，駐美代表處重新開幕，是希望讓美國朋友聽到國民黨的聲音，並且也知道從頭到尾，國民黨親美的立場沒有改變。創黨開始，國父就是在檀香山、舊金山、美國奔走，三民主義的民有、民治、民享與美國林肯總統所倡導的就是一致的理念。

當日席開30多桌。（記者李榮／攝影）

他表示，國民黨自創建中華民國到今天為止，走過抗戰、保衛台灣，建設台灣，國民黨會繼續與大家站在一起，也持續會把很多國民黨的想法，向美國溝通；尤其在區域和平、台海安全、亞太安全等方面，國民黨都能做得更好。國民黨駐美代表處重啟，象徵重返美國，也告訴美國「We are here」、 「We are back」。

2日晚間舊金山灣區僑宴結束後，朱立倫就會啟程前往東岸華府及紐約，再到洛杉磯。這趟預計會與美方行政、立法，以及學界人士見面，也在多地舉辦僑宴與僑胞敘舊。

他指出，國民黨回到華府雖是重新開設代表處，但是單靠代表與副代表並不夠，僑界力量其實非常偉大，許多僑胞都與主流社會有深厚且密切的關係。很多僑界朋友與美方有溝通管道，因此不管在華府、紐約還是其他城市，僑界都是國民黨對外溝通的重要的角色。

國民黨主席朱立倫（左二）參加舊金山灣區僑宴，受到支持者熱烈歡迎。（記者李榮╱攝影）

朱立倫進一步說，縱然國際社會與情勢一直改變，國民黨與美方友好的立場則從來沒有改變，「國民黨捍衛中華民國、保衛台灣，也不會改變的。」國民黨認為，兩岸之間要保持對話，不要對抗；要能交流，而不是交惡，「這些立場也跟美方，包括拜登總統與國務卿布林肯，是相互一致的。相信美國的朋友也會了解，（國民黨）能溝通協調，能夠避免戰爭。」

朱立倫表示，國民黨做為中華民國主要的政黨，歡迎包括美國在內，全世界各國與台灣有更密切的合作。國民黨不論是否執政，都期待與國際更高層級的交流，不會因為北京或者中共的立場而有退縮，「只要對台灣有利，對全體中華民國有利。」

朱立倫並表示，民進黨操作台美關係，可是事實上，台美關係的提升不是民進黨執政時才提升，馬英九時代也一直有所提升，只是國民黨不會只依賴台美關係。