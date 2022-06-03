油漬肇禍 舊金山華埠餐廳大火 幸無傷亡

1日下午2時31分，舊金山華埠華盛頓街838號至孝篤親公所樓下金樂飯店，發生二級火警。（視頻截圖）

6月1日下午2時31分，舊金山華埠 華盛頓街838號至孝篤親公所樓下金樂飯店發生二級火警。消防局出動7輛消防車滅火，暫無傷亡報告。舊金山消防局2日對本報表示，餐廳油漬導致起火。至孝篤親總公所副總理陳均發表示，該餐廳也屬於公所的物業，整棟大樓並無結構性損害，只是牆壁有些破損。餐廳在2日已經停業。

根據華埠社區傳播的視頻，起火大樓頂部濃煙四起，飛入天空，隔著數個街區都能看到。視頻中還能聽到消防警報聲。而照片顯示，多輛消防車在現場滅火。

舊金山華埠華盛頓街838號至孝篤親公所樓下金樂飯店，發生火警。消防局表示，是因餐廳油漬導致。（居民供圖）

1日下午2時31分左右，舊金山消防局在推特上首次公布說，位於華盛頓街834號的一棟多層住宅起火。不到20分鐘，消防局將火災升級為兩級火警，並表示正在尋找受害者。

CBS Bay Area報導說，2時52分，工作人員在滅火方面取得進展，沒有人員傷亡報告。儘管如此，消防部門仍要求當地居民避開該地區。到下午3時06分，工作人員報告說火已被撲滅。他們沒有確認有任何人需要搬遷出來，並要求居民遵循執法部門的指示返回。

陳均發說，事發時候他剛好在場，七輛消防車趕到，噴水滅火。還有若干救護車在後面等待，希望照顧傷者。事發大樓屬於公所物業，火災很快撲滅，大樓整體機構並未受到損害，只是墻壁有些損傷。餐廳目前停業，清理油煙和滅火後的殘留物。保險 公司也派人來瞭解評估火災破壞的情況。他表示，消防局和公所負責樓宇管理的人交談表示，初步評估是餐廳油煙積累太多，抽煙煙將油煙又抽到天台上，所以廚房起火、天台也能看到濃煙。

舊金山消防局發言人巴克斯特（Lt. Jonathan Baxter）對本報表示，餐廳油漬導致起火。