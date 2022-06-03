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康縣24歲失蹤女恐已遭謀殺 前男友拒捕被擊斃

編譯組／灣區2日電
奧克萊警局2日召開記者會，說明失蹤女子加布案件進展。(奧克萊市府官方臉書)
奧克萊警局2日召開記者會，說明失蹤女子加布案件進展。(奧克萊市府官方臉書)

警方在長達多個月來進行搜尋奧克萊(Oakley)失蹤女子之後，相信她已被謀殺，主要嫌疑人為她的前男友。當局於日前試圖在西雅圖逮捕嫌疑犯時，他因拒捕而被擊斃。

奧克萊警局局長比爾德(Paul Beard)2日表示，康曲柯士達縣24歲心電圖技術員加布(Alexis Gabe)自1月失蹤以來、原被列為失蹤人口案件，現在則被認為是兇殺案。

當局相信，27歲瓊斯(Marshall Curtis Jones III)是加布失蹤與死亡的「唯一嫌犯」。目前尚未找到加布遺體，也未提供可能死亡時間或說明她是如何死亡。比爾德指出，法醫等證據與缺乏加布尚存活的證據，都讓警方開始將此案視為凶殺案。

根據奧克萊警方2日上午發表聲明，「太平洋西北地區暴力犯罪工作小組」(Pacific Northwest Violent Offenders Task Force)1日在華盛頓州肯特市(Kent)欲逮捕瓊斯時，因他持刀朝向警察拒捕而被擊斃。西雅圖警局、斯諾霍米許縣(Snohomish County)警長辦公室警察與美國法警局人員都在現場。

加布的父親Gwyn說，他們並不想瓊斯喪生，希望他被逮捕以償還他的罪過，也想當面問他：「為什麼？加布現在哪裡？」加布的父親與警長比爾德都表示，將繼續尋找加布的遺體，奧克萊市府懸賞10萬元以獲取有關她下落的消息。

加布的父親透露，瓊斯是女兒的初戀，兩人在一起三年，瓊斯「成為家庭的一部分」。警方1日對殺害加布的嫌犯瓊斯發布逮捕令。康曲柯士達地區檢察官貝克頓(Diana Becton)聲明表示，她的辦公室上周指控瓊斯犯有謀殺罪。

自從加布1月26日到訪瓊斯位在安蒂奧克(Antioch)的住家之後，再也沒出現。瓊斯是她失踪前最後見到的人。警方表示，加布失蹤之後，當局相信，她的失蹤並非偶然或自願。調查人員兩次搜索瓊斯的住所。安蒂奧克警方也於4月下旬獲得針對瓊斯手機進行竊聽的逮捕令。

警察 西雅圖 暴力犯罪

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