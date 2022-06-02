灣區疫情延燒 染疫人數比5月初增加近1倍 想避免傳染很難

灣區病例仍在持續增加中，衛生專家表示，現在要避免被傳染十分困難。（美聯社）

灣區 5月新冠病例激增，讓當地陷入第六波疫情 ，衛生專家表示，感染人數可能是官方數據的許多倍，嚴重程度甚至接近冬季時的Omicron 疫情，現在想要避免被傳染十分困難。

專家指出，除了病例激增，新冠住院人數也不斷攀升，儘管與過去幾波疫情相比，灣區目前的新冠住院人數仍處於未失控的低點，但已比5月初增加了近一倍，需要入住加護病房的新冠病人人數，現在更是一個月前的兩倍多。

專家表示，這波病例激增是由多個變種病毒株聯手造成，因此很難預測疫情何時會登頂、何時會趨緩、或病例增加還會再持續多久。此外，還未在灣區站穩腳跟的其他變種病毒株可能會進一步延長這波疫情，或在夏季再造成另外一波新疫情。

無論現在這波疫情會如何發展，衛生專家表示，想避免被傳染的人應該積極重拾防疫措施，包括在室內戴上口罩和避免進入擁擠的空間，例如餐廳、電影院和畢業派對等場所。

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「我的感覺是，在確診病例如此普遍的情況下，要避免被傳染很難。儘管這是個壞消息，但我認為這波疫情對我們的衝擊沒有過去的疫情大，因為現在的變種病毒株主要影響上呼吸道，不會在人們身上引起重症。」

截至上周末，灣區平均每日新增4000到4500個病例，是5月初的兩倍左右。衛生官員也一直強調，官方新增病例數要比實際新增病例數低，主要是愈來愈多人在家自我檢測，以及有大量感染者是無症狀者。部分專家甚至認為，實際病例數要比官方數據高出許多倍。

在Omicron疫情的高峰期，灣區每日約新增2萬例病例，這也是一個被低估的數字，儘管不像現在被如此嚴重低估；一些專家認為，現在的新增病例數應該接近Omicron疫情時的最高峰。

不過，舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Robert Wachter）表示：「雖然我認識的人感染新冠的人數比1月時多，但我認為，這些數據之間的差距應該不至於太大。」

瓦賀特表示，他相信許多在疫情早期十分謹慎的人，都在這波疫情確診，例如他的妻子。他認為，可能是因為這些人被官方公布的數據所欺騙而自滿，或單純只是因為已對防疫感到疲累。瓦賀特說：「人們的心理有所變化，他們對病例增加所持的防疫態度，似乎沒有以前那麼慎重。」

瓦賀特指出，截至5月31日，灣區新冠住院人數約600人，包括67名加護病房病人，仍遠低於Omicron疫情高峰期時的數值。在1月下旬Omicron疫情高峰期時，灣區住院人數超過2000人，加護病房病人為366人。

面對傳染性更高的新變種病毒株BA.4和 BA.5的威脅，舒瓦茲柏格說：「如果BA.4和BA.5真的來到灣區，而且成為主要傳播的新冠病毒株，它們只會延長我們現在正在經歷的問題，應該不會造成災難性影響。」