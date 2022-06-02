舊金山公布140億財年預算 拚疫後復甦 另聚焦公共安全等

布里德市長（中）公布未來兩年每年約140億元財年預算，將致力於加強疫後經濟復甦、公共安全、支持工人和家庭，並減少無家可歸者。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德1日上午在市中心聯合廣場，公布2022-2023和2023-2024雙財年舊金山市的預算 提案，總額分別約140億元預算，將致力於加強疫後經濟復甦、公共安全、支持工人和家庭，並減少無家可歸者；民選官員、市政府部門代表、非營利組織、社區團體、商人和居民代表等人，也出席會議。

2022-23財年的年度預算是139.5億元、2023-24 財年的預算是138.5億元，這組數字，比上一年批准的預算總額 133億元高出約5%，預算將專注於城市業務運營，包括港口、市交通局、機場和公共事業委員會，以及支持公共服務，例如公共衛生、住房、無家可歸者管理服務、安全和消防服務、公園管理等。

公共安全

布里德提議大幅增加預算的領域是公共安全，與2021年相比，今年的擬議總額從17.5億元增長10%至超過19億元，其中同比增幅最大的部門是市消防局和市警察局（SFPD ）。消防部門的預算從去年的4.4億元增加到4.99億元，增加了5900萬元；市警察局預算從6.57億元增加到7.08億元，增加了5000萬元。擬議增加警察支出的大部分原因是，警員工資和對警官招聘和保留的投資 增加，希望在未來兩個財政年度填補220個警官職位空缺。

經濟復甦

布里德表示，「舊金山正在從疫情中恢復，意味著我們應專注於經濟復甦，建設一個安全有活力的城市，並支持工人、兒童和家庭，為減少無家可歸者做更多的投資，讓舊金山從疫情的挑戰中恢復過來，並創造一個更光明的未來。」

市長的預算計畫在兩年內投資4890萬元，用以促進舊金山市的經濟復甦，包括對小企業直接的支持、公共空間的改善，以及對旅遊商業的支持，同時擴大社區安全大使計畫，將增加位於中市場街、聯合廣場、市中心、市場南部和Embarcadero海岸沿線等地區的安全大使。另外，兩年內投入720萬元，用於支持和增強田德隆地區的清潔計畫。

無家可歸者服務

根據最新數據統計，過去幾年，舊金山市通過無家可歸者恢復計畫，對無家可歸者服務和住房進行了大膽投資，目前無家可歸者已減少了 15%。擬議預算6.8億元，包括為在本財政年度收購的支持性住房和庇護床位的持續運營提供資金。預算還包括擴大舊金山市的行為健康治療床位容量，包括兩年內花費5750萬元用於運營新購置的床位設施。

兒童、青少年和家庭

擬議預算包括每年近2500萬元，用於支持兒童和家庭恢復計畫的四項建議：為低收入家庭和有孩子的過渡年齡年輕人提供托兒；增加家庭資源中心的人員配備；父母支持和培訓；以及創建系統來幫助家庭註冊服務。市長的擬議預算旨在通過每年500萬元投資，支持兒童和家庭的整體健康。包括支持UCSF醫院臨床醫生與社區組織（CBO） 合作，為兒童和青少年提供現場支持，培訓和指導CBO工作人員，為他們提供臨床支持。

基礎設施投資

預算案還包括兩年內2.16億元的資本基礎設施投資，資金來自普通基金和債務支持，值得注意的資本投資包括華埠公共衛生中心的翻修、街道和人行道的維修、家庭避難所的抗震改造規畫、符合ADA的翻修，以及對幾個城市建築的關鍵屋頂維修。

財務彈性預算

為了弭平不斷增長的結構性赤字和減少支出，擬議預算在財政儲備金中留下了大約1.3億元，以防止由於一次性聯邦收入損失，而導致的預算嚴重短缺。

舊金山市議會預算和撥款委員會將於6月舉行預算公開聽證會，並在提交市長擬議的預算計畫之前，對預算方案進行修改。整個預算計畫必須在8月1日之前由全體市議會成員投票通過。最後，預算提案將返回給市長簽字並最終通過。