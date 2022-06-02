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舊金山市長布里德 擬擴大警察隊伍、調薪增配備

記者李怡／舊金山報導
在財年預算發布會現場，布里德（中）旁邊是警察、社區大使、公共事務與非營利組織成員。 （記者李怡／攝影）
在財年預算發布會現場，布里德（中）旁邊是警察、社區大使、公共事務與非營利組織成員。 （記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德在1日的2022-23、2023-24財年預算發布會上表示，希望在未來兩個財年預算中增加預算擴大警察隊伍，為有經驗的警察加薪，並提高城市執法部門新招募人員的工資，同時還希望增加執法人員配備水平，以應對警察局、居民和商界領袖提出的公共安全問題。

布里德市長表示，將在下一個預算中將警察資金作為優先事項，最近幾個月，布里德對執法部門格外關注，強調要解決城市最惡劣的街道狀況，以及在大流行期間惡化的毒品危機；在犯罪數據高低不等的情況下，布里德將推動擴大警察隊伍。

總體而言，布里德提議將警察局的預算增加約5000萬元，下個財年將達到7.083億元。除了舊金山警察部門的資金增加之外，由於人員成本的增加，大多數政府部門的預算都會相應增加。

自疫情爆發以來，警察局經歷了警員高流失率、新警員招聘難的情況。為了解決這些問題，市長將資助一項警察招聘計畫，以填補該市大約200個空缺的警察職位。

預算支持計畫如下：增設警察學院課程，每個財政年度支持四個學院課程的資源；調整新任警官的入門薪資水平，使舊金山與其他灣區城市相比更具競爭力；為開發招聘戰略提供資金支持；為服務5年和至15年的警官提供留任獎金，以降低警員的高流失率；推進部門職能現代化，持續推進改革；除了為正在進行的警察改革工作提供資金外，預算還將在未來兩年內增加12個新的專業人員職位，以繼續警務工作改革。布里德還希望提高初級警員的起薪。

舊金山的預算盈餘預計在接下來的兩個財年將達到1.08億元，但由於對退休支出和工人補償的預算增加，該市將預算盈餘減少了3300萬元以上。盈餘來自多種因素，包括由於強勁的投資回報和一些主要房地產交易帶來的稅收，意外收益而導致的養老金繳款減少。舊金山市仍預計2025和2026財年的預算短缺，如果遊客和市中心上班族沒有大量返回，其預算可能會受到挑戰。

預算 警察 舊金山

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