賽爾特人塔圖姆：進入總冠軍賽 超現實

塞爾特人的塔圖姆說，每個孩子都能想像自己進入NBA，進入總冠軍賽，但真正在現實中實現夢想，是一種超現實的感覺。（記者劉先進／攝影）

時隔12年，東區青年軍波士頓塞爾特人進入總冠軍賽 。球隊王牌塔圖姆（Jayson Tatum）說，每個孩子都能想像自己進入NBA ，進入總冠軍賽，但真正在現實中實現夢想，是一種超現實的感覺。

在1日的媒體開放日活動上，塞爾特人的球員說笑自如，甚至玩起了折返跑的小遊戲。

塔圖姆表示，回想進入總冠軍賽的歷程，很難選擇特別的時刻。「回復到小時候，每年看總冠軍賽長大的時候，每個孩子都能想像自己進入NBA，進入總冠軍賽，但真正在現實中實現你的夢想，是一種超現實的感覺。有時你不得不捏捏自己，對吧。走進採訪室，看到這個總冠軍賽的背景板，提醒自己，該死的，我在總冠軍賽中。所以我只是試圖接受這一切，享受這一刻。」

塔圖姆說，2015年勇士 擊敗騎士奪冠的比賽，他印象深刻。「當時我剛結束大三的學習，大衛·李（David Lee）也在那支球隊。他來自聖路易斯 (St. Louis)，我們上的是同一所高中。我已經觀看勇士比賽很長時間了。」

塞爾特人賽季初期戰績不佳，一度有人建議將布朗（Jaylen Brown）和塔圖姆拆開，但兩人關係卻更加緊密。布朗表示，他不太確定何時與塔圖姆關係更好，兩人本該在以前就能取得贏球。去年，顯然沒有成功，因為其他原因。

「在賽季初期，我受傷了，錯過15場比賽。有關比賽的敘述中不會說這些。他們只是會說，你們輸了。什麼藉口並不重要。我們有一個首次任教的主教練。在一個對任何藉口都沒有耐心的城市打球，我們沒有找任何藉口，我們努力想辦法提升戰績。隨著賽季深入，我們變得更加健康。我們做了幾個至關重要的交易，事情開始步入正軌。」